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Oyuncu Ayşe Tolga'dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

1994 yılında Şehnaz Tango ile tanınan oyuncu Ayşe Tolga, kariyerinin en parlak döneminde aldığı radikal kararı ve bu süreçte yaşadığı zorlukları yıllar sonra samimiyetle anlattı. "Düştüm, kaybettim, iflas ettim" sözleriyle dikkat çeken Tolga, artık bambaşka bir sektörde boy gösteriyor.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:46
Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, 1994 yılında rol aldığı 'Şehnaz Tango' adlı diziyle tanındı. Ardından birçok işte rol alan Tolga, 2005 yılında kariyeri için radikal bir karar verdi.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Sistemin kendisine uygun olmadığını düşünen ünlü oyuncu, samimi itiraflarda bulundu. Bir dönem oyunculuğu bıraktığında yaşadıklarını anlatan Tolga, "Kendini sisteme uydurmak, hayatta kalma taktiğidir. Ama kendine sadık kalmak, liderliktir. Gerçek servet, önce bilincinde başlar. Gerçek güç, kendi hakikatini yaşamaya cesaret ettiğinde ortaya çıkar. Hiçbir olağanüstü kadın, herkes gibi davranarak dünyayı değiştirmedi. bunları çok kolay söylüyorum diye acı çekmedim, kaybetmedim, hiç zorlanmadım sanmayın. Tam tersine, ben bunu çok erken fark ettim.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Oyunculuk kariyerim devam edebilirdi. Ama o sistem bana ait değildi. 2005'te büyük bir risk aldım. Hiç bilmediğim bir alanda sıfırdan başladım. Kendi kurallarımı koydum, kendi yolumu çizdim. Ve evet... Düştüm, kaybettim, iflas ettim. Ama hiçbir zaman yönümü kaybetmedim. Çünkü kafamda bir tek doğru vardı; kendi yolumda yürüyecektim" diyerek kendi yolculuğunu anlattı.

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Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Tam 12 yıl sonra 'Seksenler' dizisiyle oyunculuk kariyerine geri dönen Ayşe Tolga, sadece özel projelerde yer almayı tercih etti ve kariyerini yaşam koçluğu üzerine kurdu. Artık kendisi gibi belli süreçlerden geçen insanlara yardım etmeyi, onlara rehber olmayı hedefleyen Tolga, yaşadıklarını da açık yüreklilikle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Yolculukta düşüp kalkabiliriz, önemli olan mutlu ve huzurlu olduğun alanda üretim yapmaktır. Ayşe Tolga da bu cesareti gösterip yoluna devam edenlerden. Şimdi de başkalarına umut olmayı istiyor. Belki de paylaştıkları, aynı süreçlerden geçenlere yol gösterici olur...

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

'BENİM YOLUM HERKESE İLHAM VERSİN'
Ayşe Tolga, 16 yaşında çalışmaya başladı. Oyunculuğun kendisine finansal bir özgürlük vermediğini düşünüp kendisine sürdürülebilir bir hayat kurmaya karar verdi. Uzun süre bunun için uğraştı, kendisine yatırım yaptı, zaman harcadı ve yılmadan denedi.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Tolga, "Bunları karşımdaki kişilere heyecan ve ilham vermesi için anlatıyorum. Ben bunları deneyimleyip öğrendim, şimdi de etrafımdaki insanlarla bunları paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN BAŞKA HANGİ SEKTÖRDE KENDİLERİNİ GÖSTERDİKLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Cem Belevi, program boyunca müzik kariyerinden futbola olan ilgisine kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulunmuştu. Geçmişten bugüne uzanan kariyer yolculuğunu anlatan ünlü isim, paylaştığı anılar ve samimi sohbetiyle izleyicilere hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşatmıştı.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Cem Belevi, sahne projelerine ara vermeden devam ettiğini dile getirmişti. "Cemiyet" adını verdiği özel gazino konseptiyle izleyicileri 70'ler ve 80'lerin nostaljik atmosferine götürdüğünü belirten sanatçı, döneme özel şarkılar, kostümler ve sahne tasarımıyla büyük ilgi gördüklerini ifade etti. Belevi ayrıca, pop müzik çalışmalarını da sürdürdüğünü ve yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söylemişti.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Cem Belevi, kariyer yolculuğunda önemli bir yere sahip olan Osman Sınav ile ilgili dikkat çeken bir anısını da paylaştı. Oyunculuk konusunda kendisinden tavsiye aldığını anlatan Belevi, Sınav'ın kendisine "Mafyatik rollere çok girme, sen sade giyinsen bile zengin duruyorsun" dediğini esprili bir dille anlattı. Ünlü isim, bu sözleri hâlâ gülümseyerek hatırladığını ifade etti.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

BARİSTALIK, TAKSİCİLİK...

Cem Belevi, çocukluk yıllarından bu yana müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi. İzmir'de büyüdüğünü ve küçük yaşlarda enstrümanlarla tanıştığını anlatan Belevi, üniversite eğitimi için Londra'ya gittiğini ve burada uluslararası ticaret okuduğunu ifade etti.

Öğrencilik döneminde hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştığını belirten sanatçı, bir yandan da sahne alarak müzikten hiç kopmadığını dile getirdi.

Belevi, uluslararası ticaret eğitimi aldığını; öğrencilik yıllarında baristalık, taksicilik ve farklı işlerde çalışırken bir yandan sahne almaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi imkânlarıyla albüm hazırladığını ve ardından oyunculuk kariyerine adım attığını söyledi.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

SİBEL TURNAGÖL

Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok filmde rol alan ve mankenliğiyle adından söz ettiren Sibel Turnagöl, yıllar içinde sanat dünyasında özel bir yer edindi. 1980'ler ve 90'larda pek çok projede boy gösteren ünlü isim, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Kerem Alışık ile evliliğinden Sadri adını verdiği bir oğlu olan Sibel Turnagöl, elinin lezzetine güvendi bambaşka bir işe girişti.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Kariyerinde köklü bir değişikliğe giden Turnagöl'ün oto sanayide restoran açtığı ortaya çıktı.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Restoranında hem mutfağa girip yemek pişiren hem de siparişleri servis eden Turnagöl'ü görenler, onun bu yeni haline şaşırmadan edemiyor.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Sibel Turnagöl kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

ÇETİN ALTAY

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz evliliklerini Meryem Mila adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evliliklerindeki kriz ile gündeme gelmişti. Anlaşmalı boşanma davası açan ikili terapiye giderek, evliliklerini kurtarmıştı.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Boşanmanın eşiğinden dönen çift ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Altay, Erhan adını verdiği oğluyla paylaştığı bu fotoğrafına "Hoş geldin oğlum. Allah, sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etsin" notunu düşmüştü.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

ŞARKICI OLUYOR

Evliliğindeki sorunları aşan Çetin Altay, oyuncu arkadaşı Şeyma Baday ile birlikte önceki akşam Seyrantepe'de bulunan işkembecide görüntülendi.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Altay, oyunculuk dışında müzisyen kimliğiyle de seyircinin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. Projenin detaylarını paylaşan Altay, "Konser hazırlıklarımız var. Repertuvar çalışıyoruz. Güzel bir müzisyen ekibim var. Yakında bir yerlerde çıkmaya başlayacağız. Bütün müzikleri Karadeniz ağzıyla söyleyeceğiz. Çok iddialı değilim ama iddiasız da değilim. Seyirci izleyip karar verecek" dedi.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

LEYLA LYDİA TUĞUTLU DA MÜZİSYENLİĞE ADIM ATTI

'Delibal', 'Tatlı İntikam' ve 'Kızım' projeleriyle adını geniş kitleler tarafından duyuran oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 2023 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Ergin'le Almanya'da dünyaevine girmişti.

Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

Mutlu evliliğini oğlu Evren Deniz'e kavuşarak taçlandıran Tuğutlu o anı, "2023'ün bize hediyesi' notuyla sevenlerine duyurmuştu.