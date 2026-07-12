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Oyuncu Ayşe Tolga'dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...
Oyuncu Ayşe Tolga'dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...
1994 yılında Şehnaz Tango ile tanınan oyuncu Ayşe Tolga, kariyerinin en parlak döneminde aldığı radikal kararı ve bu süreçte yaşadığı zorlukları yıllar sonra samimiyetle anlattı. "Düştüm, kaybettim, iflas ettim" sözleriyle dikkat çeken Tolga, artık bambaşka bir sektörde boy gösteriyor.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:46