Oyuncu Ayşe Tolga’dan kariyer itirafı: Şöhreti değil kendi yolunu seçti! Mesleğini tamamen değiştirdi...

BARİSTALIK, TAKSİCİLİK...

Cem Belevi, çocukluk yıllarından bu yana müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi. İzmir'de büyüdüğünü ve küçük yaşlarda enstrümanlarla tanıştığını anlatan Belevi, üniversite eğitimi için Londra'ya gittiğini ve burada uluslararası ticaret okuduğunu ifade etti.

Öğrencilik döneminde hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştığını belirten sanatçı, bir yandan da sahne alarak müzikten hiç kopmadığını dile getirdi.

Belevi, uluslararası ticaret eğitimi aldığını; öğrencilik yıllarında baristalık, taksicilik ve farklı işlerde çalışırken bir yandan sahne almaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi imkânlarıyla albüm hazırladığını ve ardından oyunculuk kariyerine adım attığını söyledi.