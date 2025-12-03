Oyuncu Burcu Özberk’in acı günü! Büyükbabasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü! BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI Eskişehirli oyuncu Burcu Özberk'in annesi Dilek Yıldızlar'ın babası Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. DÜN HAYATINI KAYBETTİ Tedaviye alınan Yıldızlar, dün hayatını kaybetti. SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU Özberk, acı haberi sosyal medyadan duyurarak, 'Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik' dedi. CENAZE NAMAZI KILINDI Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. EN YAKIN ARKADAŞLARI ÇELENK YOLLADI Burcu Özberk de cenaze törenine katılırken; oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak da çelenk gönderdi. Yıldızlar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Ünlü oyuncu, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü