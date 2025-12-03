Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü! Büyükbabasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Yıldızlar, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 18:48
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü!

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Eskişehirli oyuncu Burcu Özberk'in annesi Dilek Yıldızlar'ın babası Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DÜN HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Yıldızlar, dün hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU

Özberk, acı haberi sosyal medyadan duyurarak, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik" dedi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

EN YAKIN ARKADAŞLARI ÇELENK YOLLADI

Burcu Özberk de cenaze törenine katılırken; oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak da çelenk gönderdi. Yıldızlar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ünlü oyuncu, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

