Oyuncu Burcu Özberk’in acı günü! Büyükbabasını son yolculuğuna uğurladı

EN YAKIN ARKADAŞLARI ÇELENK YOLLADI

Burcu Özberk de cenaze törenine katılırken; oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak da çelenk gönderdi. Yıldızlar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.