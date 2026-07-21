Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı videosuyla gündem oldu. Yumurtayı tüketme şekli kısa sürede takipçilerini ikiye bölerken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:10
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Özel hayatıyla ve başarılı projeleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, son dönemde romantik gelişmeleriyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Birkan Nasuhoğlu ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülenmiş ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Aşktaki mutluluğu yüzüne yansıyan ve özel hayatındaki bu sürpriz adımla gündemi uzun süre meşgul eden ünlü isim, bu kez bambaşka ve oldukça sıra dışı bir paylaşımla odağı haline geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Sahilde yaptığı piknikten kısa bir video paylaşan Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Paylaşımında kendi elleriyle kahvaltı hazırladığı anlara yer veren güzel oyuncu, "Her yiğidin yumurta yeme şekli farklıdır" diyerek yıllardır uyguladığı alışkanlığını sevenleriyle paylaştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Videodaki en dikkat çekici detay ise oyuncunun haşlanmış yumurtayı tüketme biçimi oldu. Yumurtanın sarısını özenle çıkaran Dilan Çiçek Deniz'in, boşalan kısmı bal ile doldurarak yemesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Alışılmış kahvaltı rutinlerinin dışına çıkan bu sıra dışı kombinasyon, oyuncunun takipçilerini ikiye böldü.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Bir kesim bu lezzeti daha önce deneyimlediğini ve şaşırmadığını dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise "Bunu ilk kez görüyorum" ve "Gerçekten böyle mi yeniyor?" yorumlarıyla şaşkınlığını paylaştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ALIŞKANLIKLARINI, KORKULARINI VE TAKINTILARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda yeni çıkaracağı şarkı için İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

"EN BÜYÜK KORKUM..."

Ropöraj veren Özer, "Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım" demişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

KORKUSUYLA GÜNDEME GELEN BİR BAŞKA İSİM: HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE!

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Bazı isimlerin yeni projeler için dönemin gökyüzü haritalarına baktırdığı söyleniyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, astrolojiyle yakından ilgili olduğunu belirtmişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

"AY BOŞLUĞUNA VE RETROYA BAKARIM"

Küçükköse: "Astrolojiyi seviyorum. Ay boşluğu ve merkür retrosu gibi dönemlere dikkat ediyorum. Nazara da inanırım" demişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

ASTROLOJİ KARARINI ETKİLEDİ: PROJEYİ GERİ ÇEVİRMİŞ!

Açıklamalarıyla merak uyandıran Küçükköse, astrolojinin kariyerindeki etkisine dair sorulan soruya ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi. "Hiç böyle reddettiğiniz iş oldu mu" sorusu üzerine oyuncu:

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

"Olmadı desem yalan olur" diyerek, bazı projeleri gökyüzü hareketlerine göre değerlendirdiğini ve olumsuz bulduğunda geri çevirdiğini ilk kez itiraf etmişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

SİMGE SAĞIN

Simge Sağın çocukluğundan bu yana taşıdığı en büyük korkusunu açıklamıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

"UNUTAMADIĞIM TRAVMATİK BİR DURUM..."

Yıllar önce verdiği bir röportajda arı korkusu olduğunu açıkça ifade eden Simge, "Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. Birisi aldı ama hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım ki arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş" ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

KIVANÇ TATLITUĞ

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Aile" gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, açıklamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Katıldığı bir programda, "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum" sözleriyle gizli tutkusunu ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

CEDİ OSMAN

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirmişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

GUPSE ÖZAY

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...

Ünlü oyuncu beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirmişti.