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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in kahvaltı alışkanlığı olay oldu! Yumurta sevdalıları karşı karşıya geldi...
Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı videosuyla gündem oldu. Yumurtayı tüketme şekli kısa sürede takipçilerini ikiye bölerken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:10