Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!
Ünlü oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu siparişi verdiği torbacıdan siparişini alacağı sırada polislere yakalanmış, satıcı Selçuk Ç.'ye 30 yıl istemiyle dava açılmıştı. Dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı ve sanık Selçuk Ç. 15 yıl hapse çarptırıldı. Feyza Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Mahkeme, Feyza Civelek'in savunmasını inandırıcı bulmadı ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:08