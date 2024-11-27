Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden uyuşturucu aldığını aktaran Civelek, "Ben kendisinden uyuşturucu sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.