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Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu siparişi verdiği torbacıdan siparişini alacağı sırada polislere yakalanmış, satıcı Selçuk Ç.'ye 30 yıl istemiyle dava açılmıştı. Dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı ve sanık Selçuk Ç. 15 yıl hapse çarptırıldı. Feyza Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Mahkeme, Feyza Civelek'in savunmasını inandırıcı bulmadı ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:08
Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

Oyuncu Feyza Civelek'in, uyuşturucu siparişi verip, tam torbacıdan alacakken polislere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hatta çevirmeye takılan torbacıya seslenerek, "Getirdin mi malzemeleri" dediği ifade edilmişti. Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'ye, 'Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Civelek, bu davada 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

"ALKOL KESMEYİNCE.."
Civelek ifadesinde, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.

Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden uyuşturucu aldığını aktaran Civelek, "Ben kendisinden uyuşturucu sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Feyza Civelek’e şok! Mahkeme o savunmayı inandırıcı bulmadı!

"ONUN YÜZÜNDEN YANDIM"
Dava geçtiğimi günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Sanık Selçuk Ç. SEGBİS sistemiyle hazır edilirken avukatı katıldı. Sanık Selçuk Ç. savunmasında, Feyza Civelek'le birlikte uyuşturucu içeceklerini, 10 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu madde kullanımını bir şekilde bırakamadığını söyledi.

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