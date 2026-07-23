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Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Fulya Zenginer'in takipçileri, paylaşımın altına birçok beğeni ve yorum yaptı. Ancak gelen 'kilo almışsın' yorumu Fulya Zenginer'i sinirlendirdi. İşte ünlü oyuncunun o takipçisine verdiği cevap!

Giriş Tarihi: 23.07.2026 21:32 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 21:39
Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

"Küçük Kadınlar" ve "Benim İçin Üzülme" dizilerinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Fulya Zenginer, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

Ünlü oyuncunun 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kuntay Tarık Evren ile evliliğinden, 2022 yılında Milan adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

Aile hayatını ve mutluluğunu sosyal medya hesabında sık sık paylaşan Zenginer, son olarak evlilik yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

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Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

"BİNLERCE KEZ ŞÜKÜR"

Oyuncu paylaşımında, "Altıncı evlilik yıl dönümümüz 2+6. Senemiz. Çok severek, çok gülerek ,yer yer kavga ederek , yan yana ağlayarak , sırt sırta çalışarak geçen 8 sene. Ailemiz için binlerce kez şükür" ifadelerini kullanarak hem eşine olan sevgisini hem de aile mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Pastasını üflediği anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

YAPILAN BİR YORUM ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Takipçilerinden birinin yaptığı yorum oyuncuyu kızdırdı.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

SERT CEVAP!

Bu fotoğrafın altına 'ne kadar kilo almışsın' yorumu üzerine Zenginer sert bir cevap verdi.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

"HERKES ZAYIF OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Oyuncu, "Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!

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