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Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!
Oyuncu Fulya Zenginer ‘kilo almışsın’ diyen takipçisine kızdı: Herkes zayıf olmak zorunda değil!
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Fulya Zenginer'in takipçileri, paylaşımın altına birçok beğeni ve yorum yaptı. Ancak gelen 'kilo almışsın' yorumu Fulya Zenginer'i sinirlendirdi. İşte ünlü oyuncunun o takipçisine verdiği cevap!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 21:32
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 21:39