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Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

Tiyatrocu Oya Başar, sosyal medyadan yeni nesil oyunculara, rahatsızlığından eski eşi Levent Kırca'nın son günlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. "Şimdiki nesil bize göre çok şanslı. Biz kostümü de kendimiz hazırlardık, makyajı da. Levent ekmek hamurunu ıslatıp kendi maskesini kendisi yapardı. Şimdi yurt dışından geliyor her şey" diyerek ekledi: "Artık çabuk şöhret olunuyor. Bizde bir basının gözdeleri var, bir de halkın gözdeleri. Basın birini şöhret yapıyor, sonra o kişiye özel diziler yapılıyor. Oysa hikayeye uygun kişi seçilmeli" dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:01
Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

8 yaşınızdan beri tiyatro sahnesindesiniz. Tiyatroda büyüdünüz diyebiliriz değil mi sizin için?

Babam tiyatro aşığı bir adamdı. Benim tiyatrocu olmamı çok istedi. Kendisi çok istemiş tiyatrocu olmayı ama onun ailesi istememiş. O da ah etmiş çocuğum olursa tiyatrocu olsun diye... Ailem beni yönlendirdi. Onlar destek olmasaydı, tiyatrocu olamazdım. Tiyatro benim nefes aldığım yer. Benim yaşam biçimim. Kendimi sahnede şarj ediyorum. 60 seneye yakın sahnedeyim. Sahnede her şey olabiliyorum. Yani bir sürü hayatı kendi hayatımda yaşamış gibiyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

Eskiden tiyatrodan ekrana geçenler oluyordu şimdi ise ekrandan tiyatroya geçen popüler isimler var...

Tiyatronun çok farklı bir seyircisi vardır. Tiyatro seyircisi zor kazanılır. Ben seyircimi kazanmak için çok emek verdim. Bakın, şimdi dizi de yapmıyorum ama benim o kadar güzel bir izleyici kitlem var ki... Onların sevgisini, ilgisini sahnedeyken hissediyorum. Popüler isimler var şu anda sahnede. Herkes yapar ama bizim seyircimiz seçicidir. Eğer yaptığınız iş başarılı olmazsa kendi kredinizden yersiniz. Tiyatro başarıdır, para değildir. Prestijdir tiyatro. Bundan dolayı zaten popüler isimler tiyatroyu tercih ediyor. Ama oyunun, performansın iyi değilse popüler olman bir işe yaramaz. Şimdi yapımcılar popüler isimler olsun da izleyiciyi çekelim diyor ama iyi değilsen hiçbir şey olmaz. Bu isimler ayda bir oyun oynuyor. Biz haftada 7 oyun oynardık. Tiyatroda oyun oynuyorum diyebilmek için böyle olmak gerekiyor. Ben tiyatrodan çok paralar kazanmadım. Ne kazandıysam televizyondan kazandım. Biz Levent ile tiyatro yaptığımız dönemde maddi olarak çok zor günler geçirdik. Televizyona geçince rahat ettik.

Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

BİZİ HER KESİM SEVDİ

Oya Başar-Levent Kırca çifti gibi bir ikili gelmedi ekrana... Yanılmıyorum değil mi?

Gelmedi galiba. İlk biz başlattık zaten böyle ikili oynamayı ekranlarda. Biz tiyatroda başladık, ekrana taşıdık oyunumuzu. Biz komediye farklı baktık, halkın diliyle onların söylemek istediği şeyleri söyledik. Kişiler değil, sistemi eleştirdik. Bizi her kesimden insan çok severdi. Muhafazakarı da seküleri de çok seviyordu. Hâlâ da bu sevgi devam ediyor. Farklı bir iş yaptığımız için halkımız bizi unutmuyor. Levent farklı bir adamdı. Özel hayatında da komik bir insandı. Levent ile biz sadece karı-koca değildik, çok da iyi arkadaştık. Onu kaybedince yarımı kaybetmiş gibi oldum. En çok onunla sohbetlerimizi özlüyorum.

Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

Siz çok özverili çalışan bir kuşaktan geliyorsunuz. Siz yeni nesli bu açıdan nasıl buluyorsunuz?

Şimdiki nesil bize göre çok şanslı. Biz her şeyimizi kendimiz yapardık. Kostümü de kendimiz hazırlardık, makyajı da kendimiz yapardık. Öyle sete gidince makyözümüz, kostümcümüz falan yoktu. Levent kimi canlandıracaksa yüzünün maskesini kendi yapardı mesela, zaten o zaman şimdiki gibi makyaj malzemeleri yoktu. Bir ekmeği ıslatıp, onu hamur haline getirirdi. İçine makyaj yapıştırıcısı koyardı. Sonra da onu kullanarak kimi yapmak istiyorsa, makyaj ile onun şeklini verirdi yüzüne. Biz olanaksızlık içinde olanak yaratırdık.

Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

Türk milleti olarak da böyleyiz, biz hep var etmeye, olanak yaratmaya çalışırız. Şimdi yurt dışından geliyor her şey. Biz çok emek verdik sanata. Artık çok çabuk şöhret olunuyor. Bizde bir basının gözdeleri vardır bir de halkın gözdeleri var. Basın bazı isimleri çok şişiriyor. Birini şöhret yapıyorlar, sonra da kişiye özel diziler yapılıyor. Yani kişiye özel dizi yapılmaya başlandı, bu yapılmamalı. Hikayeye uygun kişi seçilmeli. Böyle olursa başarı gelir. Kanallar da reytinge bakıyor, iyi değilse dizilerin arkasında durmayabiliyor. 3 bölümde kaldırıyor. Bazen de yurt dışı satışı olduğu için izlenmese de yayınlanıyor. Böyle çabuk şöhret olununca da çok çabuk sönüyor o şöhret. Balık bile küçükken avlanmaz, biraz büyümesi gerekiyor. Büyümeden hızlıca şöhret olununca da beş sene sonra ortada olmuyor. Bütün reklamları, ödülleri veriyorlar sonra da o şöhret aynı hızla sönüyor. Şimdi her şey şöhrete ve paraya yönelik yapılıyor. Herkes şöhret olayım, para kazanayım derdinde. Böyle bir şey olmaz. Hele ki tiyatro tamamen aşkla yapılır.

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