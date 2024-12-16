Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

Tiyatrocu Oya Başar, sosyal medyadan yeni nesil oyunculara, rahatsızlığından eski eşi Levent Kırca'nın son günlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. "Şimdiki nesil bize göre çok şanslı. Biz kostümü de kendimiz hazırlardık, makyajı da. Levent ekmek hamurunu ıslatıp kendi maskesini kendisi yapardı. Şimdi yurt dışından geliyor her şey" diyerek ekledi: "Artık çabuk şöhret olunuyor. Bizde bir basının gözdeleri var, bir de halkın gözdeleri. Basın birini şöhret yapıyor, sonra o kişiye özel diziler yapılıyor. Oysa hikayeye uygun kişi seçilmeli" dedi.