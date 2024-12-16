Oyuncu Oya Başar’dan GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar: Levent kanser olduğunda bizden yardım almak istemedi!

Siz çok özverili çalışan bir kuşaktan geliyorsunuz. Siz yeni nesli bu açıdan nasıl buluyorsunuz?

Şimdiki nesil bize göre çok şanslı. Biz her şeyimizi kendimiz yapardık. Kostümü de kendimiz hazırlardık, makyajı da kendimiz yapardık. Öyle sete gidince makyözümüz, kostümcümüz falan yoktu. Levent kimi canlandıracaksa yüzünün maskesini kendi yapardı mesela, zaten o zaman şimdiki gibi makyaj malzemeleri yoktu. Bir ekmeği ıslatıp, onu hamur haline getirirdi. İçine makyaj yapıştırıcısı koyardı. Sonra da onu kullanarak kimi yapmak istiyorsa, makyaj ile onun şeklini verirdi yüzüne. Biz olanaksızlık içinde olanak yaratırdık.