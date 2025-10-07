Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı: Güzel günlere…

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bugün 41'inci yaş gününü ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı. Ünlü oyuncu, 41'inci yaş gününe özel düzenlediği etkinlikte dostlarıyla gönlünce eğlendi. Pelin Karahan'ı eşi doğum gününde yalnız bırakmadı. Ünlü çift, birlikte aşk pozu vermeyi de ihmal etmedi. Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı İşte Pelin Karahan'ın doğum gününden dikkat çeken kareler... İşte Pelin Karahan'ın doğum gününden dikkat çeken kareler... İşte Pelin Karahan'ın doğum gününden dikkat çeken kareler... İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN DOĞUM TARİHLERİ... AJDA PEKKAN 12 Şubat 1946 BÜLENT ERSOY 9 Haziran 1952 BANU AKLAN 1 Nisan 1958 KADİR İNANIR 15 Nisan 1949 CEYDA ATEŞ 14 Ekim 1988 DEMET AKALIN 23 Nisan 1972 MEHMET ASLANTUĞ 25 Eylül 1961 YILDIZ TİLBE 16 Temmuz 1966 KENAN İMİRZALIOĞLU 18 Haziran 1974 HÜLYA KOÇYİĞİT 12 Aralık 1947 EBRU ŞALLI 15 Ocak 1977 İBRAHİM TATLISES 1 Ocak 1952 HÜLYA AVŞAR 10 Ekim 1963 MERVE BOLUĞUR 16 Eylül 1987 SİBEL CAN 1 Ağustos 1970 SERDAR ORTAÇ 16 Şubat 1970 PERİHAN SAVAŞ 14 Haziran 1957 İBRAHİM TATLISES 1 Ocak 1952 ORHAN GENCEBAY 4 Ağustos 1944 ÇAĞLA ŞIKEL 2 Ocak 1979 SERPİL ÇAKMAKLI 19 Mayıs 1962 KIVANÇ TATLITUĞ 27 Ekim 1983 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ 12 Temmuz 1976 MERYEM UZERLİ 12 Ağustos 1983 ÖZCAN DENİZ 19 Mayıs 1972 OKTAY KAYNARCA 27 Ocak 1965 TÜRKAN ŞORAY 28 Haziran 1945 NEBAHAT ÇEHRE 15 Mart 1943 SEDA SAYAN 30 Aralık 1962 NUR FETTAHOĞLU 12 Kasım 1980 DEMET AKBAĞ 23 Aralık 1959