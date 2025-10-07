Video Magazin Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı
Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı

Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı

07.10.2025 | 22:10

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bugün 41’inci yaş gününü kutladı. Pelin Karahan’ın doğum gününü düzenlediği bir etkinlikle kutladı. İşte ünlü oyuncunun doğum gününden dikkat çeken kareler!

