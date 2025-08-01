Oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisinden evlilik teklifi aldı! Como Gölü’nde böyle ’evet’ dedi!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. 26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı. İtalya'da, Como Gölü'nde gerçekleşen romantik teklifin ardından güzel oyuncu 'evet' yanıtını verdi. Tekne üzerinde, çiçeklerle süslenmiş bir atmosferde gerçekleşen teklif sonrası çifte sosyal medya kullanıcılarından tebrik mesajları yağdı. Öte yandan Sıla Türkoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimi de gündem oldu. Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... SILA TÜRKOĞLU SILA TÜRKOĞLU HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA