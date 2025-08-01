Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisinden evlilik teklifi aldı! Como Gölü'nde böyle 'evet' dedi!

Oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisinden evlilik teklifi aldı! Como Gölü'nde böyle 'evet' dedi!

Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na Como Gölü'nde evlenme teklif etti.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:34
Oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisinden evlilik teklifi aldı! Como Gölü’nde böyle ’evet’ dedi!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. 26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı.

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İtalya'da, Como Gölü'nde gerçekleşen romantik teklifin ardından güzel oyuncu 'evet' yanıtını verdi.

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Tekne üzerinde, çiçeklerle süslenmiş bir atmosferde gerçekleşen teklif sonrası çifte sosyal medya kullanıcılarından tebrik mesajları yağdı.

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Öte yandan Sıla Türkoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimi de gündem oldu.

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SILA TÜRKOĞLU

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HİLAL ALTINBİLEK

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ŞARKICI HADİSE

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SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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