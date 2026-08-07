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Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi babasına boşanma davası açtı! "Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor"

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi Kader Çiftçi, eşiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Anne Çiftçi, kocasını "Kızımın filmlerden, dizilerden kazandığı parayı çapkınlıkta yiyor" diyerek suçladı.

İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 07.08.2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 10:56
Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde kriz yaşandı. Kader Çiftçi, boşanma davası açarak eşini, kızının oyunculuk gelirlerini kendi özel harcamaları için kullanmakla suçladı.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Son dönemin gözde oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesi karıştı.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Anne Kader Çiftçi ile baba Ünal Çiftçi yıllardır huzurlu bir yaşam sürüyordu.

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Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Çiftin evliliklerinden üç çocukları oldu. Büyük kızları Ülkü Hilal, ajansların dikkatini çekince TV ve sinema sektörüne giriş yaptı.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Hilal kısa sürede çekilen birbirinden iddialı yapımlarda boy gösterdi.


Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

ZİNA DAVASI DA AÇTI
Ancak geçtiğimiz günlerde anne Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Öte yandan ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızıyla aşk yaşadığını iddia ettiği rol arkadaşı Hakan Çelebi ve kızının bağlı olduğu menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendisinden onay alınmadan projelerde rol aldığını ileri sürdü. Baba Çiftçi ayrıca, kızının kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu öne sürdü.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

"RIZAMI KESİNLİKLE ALMAMIŞTIR"
Baba Ünal Çiftçi, şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım var. Kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında, oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkekle sevgili olduğunu gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi babasına boşanma davası açtı! Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma tepki göstermemektedir. Kızımın oyunculuk faaliyetleri için bizden onay alınması gerekirken menajerlik şirketi rızamı kesinlikle almamıştır. Bu gerekçeyle menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı hâlde sevgili boyutunda iletişimde olan set arkadaşı Hakan Çelebi'den şikâyetçiyim.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör