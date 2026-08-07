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Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi babasına boşanma davası açtı! 'Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor'
Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi babasına boşanma davası açtı! "Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor"
17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi Kader Çiftçi, eşiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Anne Çiftçi, kocasını "Kızımın filmlerden, dizilerden kazandığı parayı çapkınlıkta yiyor" diyerek suçladı.
Giriş Tarihi: 07.08.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 10:56