Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi babasına boşanma davası açtı! "Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor"

Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma tepki göstermemektedir. Kızımın oyunculuk faaliyetleri için bizden onay alınması gerekirken menajerlik şirketi rızamı kesinlikle almamıştır. Bu gerekçeyle menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı hâlde sevgili boyutunda iletişimde olan set arkadaşı Hakan Çelebi'den şikâyetçiyim.