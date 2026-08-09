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Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası GÜNAYDIN'a konuştu: 'Yaşadığımız tam bir menajer terörü!'
Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası GÜNAYDIN'a konuştu: "Yaşadığımız tam bir menajer terörü!"
Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesinin, eşi Ünal Çiftçi'ye "kızının kazandığı parayı çapkınlıkta yiyor" iddiasıyla boşanma davası açmasının ardından ailedeki kriz derinleşti. Günaydın'a konuşan baba Ünal Çiftçi, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek okları kızının menajeri Gözde Yılmaz'a çevirdi.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 07:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 10:10