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Oyuncu Zerrin Arbaş'tan kızı Derya Arbaş'la ilgili kahreden itiraf! 35 yaşında gelen ölüm haberini böyle almış...
Oyuncu Zerrin Arbaş'tan kızı Derya Arbaş'la ilgili kahreden itiraf! 35 yaşında gelen ölüm haberini böyle almış...
Sinema dünyasının sevilen isimlerinden Zerrin Arbaş, 1980'lerin unutulmaz yüzü ve "Dilan" filmiyle hafızalara kazınan kızı Derya Arbaş'ın 35 yaşında gelen vefatına dair o günü anlattı. Usta oyuncu yaptığı açıklamalarla sevenlerine duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 22.11.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 12:39