"AMERİKA'YA GİTTİ VE ÖLDÜ"

Sanatçı, 2003 yılında 35 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Derya Arbaş'ın ölüm haberini nasıl aldığını da şu sözlerle paylaştı:

"Amerika'ya yeni gitmişti. Gitti ve öldü. Normal şartlarda gidince hemen beni arardı. O gün aramadı. Devamlı aradım, ulaşamadım. Oradaki arkadaşlarıma 'Gidin bakın lütfen' dedim. Arayıp 'Derya'yı maalesef ölü bulduk' dediler. Bundan dolayı hiç Allah'ıma 'Niye bu oldu?' demedim. Tevekkülle karşıladım. Çok şükür ki hiç değilse bu şekilde gözünü kapadı. Yorgundu, uyudu, uyanmadı."