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Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Eşi Prens Harry ile İngiltere'ye taşınma planının ardından televizyon ekranlarına döneceği öğrenilen Meghan Markle, gelen tepkiler üzerine kadrodan çıkarılmıştı. Dizide Markle'ın yerine kadroya dahil edilen isim belli oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:50
Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere'ye dönüş hazırlıkları yapan Meghan Markle, oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Sussex Dükü ve Düşesi'nin İngiltere'ye dönüşünün nedenlerinden biri olarak Markle'a, İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin 'The Gentlemen' dizisinin üçüncü sezonunda rol teklif edilmesi gösterilmişti. Proje ayrıntıları gizli tutulurken, teklifin Markle için oyunculuğa yeniden dönmesi için bir fırsat olduğu belirtilmişti.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ!

Ancak, hafta sonu bu teklifin geri çekildiği öğrenildi.

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Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

YERİNE O İSİM GELECEK

Meghan Markle'ın kadrodan çıkarıldığı diziye, onun yerine realite şov yıldızı Maya Jama getirildi.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Kadroya dahil edilen Jama, dizinin baş karakteri Eddie Horniman'ın suç ortağının karısı Aisha'yı canlandıracak.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Meghan Markle'ın oyunculuğa dönüş planının, yer alması beklenen dizinin üçüncü sezonuna ilişkin tepkiler nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü. Kraliyet yazarı Tina Brown, teklifin duyurulmasının ardından İngiltere'de yükselen tepkilerin yoğunlaşması üzerine geri çekildiğini iddia etti.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Markle, dört yıl önce oyunculuğa yeniden dönme planının olmadığını söylemişti. Bir dergiye konuşan Düşes, "Artık yeter. Sanırım asla asla dememek gerekir ama niyetim kesinlikle hayır" ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Ancak Markle'a yakın kaynakların iddiasına göre oyunculuğa dönüş, onun ve Prens Harry'nin İngiltere'ye yeniden dönme planlarının nedenlerinden biri olabilir. Yorumcular ise Markle'ın yeniden bir yapımda rol almasının, çiftin yanı sıra kraliyet ailesi açısından da yeni bir kamuoyu tartışmasını beraberinde getirebileceğini savunuyor.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Prens Harry ile evlenmeden önce Markle, hukuk dizisi Suits'te Rachel Zane karakterini canlandırarak yedi sezon boyunca kariyerini sürdürdü. Dizinin son bölümünün Nisan 2018'de yayınlanmasının ardından, St George Şapeli'ndeki düğününden yalnızca bir ay önce oyunculuk kariyerine veda etti. Markle'ın dizi döneminde bölüm başına yaklaşık 40 bin dolar kazandığı belirtiliyordu.

Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Evliliğinin ardından oyunculuğu bırakan Markle, Prens Harry ile birlikte 2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye taşındı. Çiftin geçtiğimiz hafta İngiltere'ye dönme planlarının gündeme gelmesiyle birlikte, Markle'ın yeniden ekranlara çıkıp çıkmayacağı da yeniden tartışılmaya başlandı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör