Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor

Ancak Markle'a yakın kaynakların iddiasına göre oyunculuğa dönüş, onun ve Prens Harry'nin İngiltere'ye yeniden dönme planlarının nedenlerinden biri olabilir. Yorumcular ise Markle'ın yeniden bir yapımda rol almasının, çiftin yanı sıra kraliyet ailesi açısından da yeni bir kamuoyu tartışmasını beraberinde getirebileceğini savunuyor.