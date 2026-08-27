Trend
Galeri
Trend Magazin
Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor
Oyunculuğa dönme hayalleri suya düştü! Meghan Markle tepkiler sonrası dizi kadrosundan çıkarıldı: Yerine o isim geçiyor
Eşi Prens Harry ile İngiltere'ye taşınma planının ardından televizyon ekranlarına döneceği öğrenilen Meghan Markle, gelen tepkiler üzerine kadrodan çıkarılmıştı. Dizide Markle'ın yerine kadroya dahil edilen isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:50