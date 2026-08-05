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Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!
Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!
Ünlü manken ve oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da teknede sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. Daha önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Çağatay Ulusoy, tatilde aldığı kiloları ve yeni imajıyla magazinde gündem oldu. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı!
Giriş Tarihi: 05.08.2026 22:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 22:58