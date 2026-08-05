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Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Ünlü manken ve oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da teknede sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. Daha önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Çağatay Ulusoy, tatilde aldığı kiloları ve yeni imajıyla magazinde gündem oldu. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı!

Giriş Tarihi: 05.08.2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 22:58
Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dizinin final yapmasıyla sezon yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum'da teknede tatil yapan Çağatay Ulusoy, görüntülendi.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Ancak tatilden çok Çağatay Ulusoy'un değişen imajı gözlerden kaçmadı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

TEKNEDE DİNLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift, Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknede objektiflere yansıdı.

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Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

ÜNLÜ OYUNCU BALIK TUTTU

Teknede Ulusoy, ön tarafta balık tutarken Malbora ise güneşlenerek yorgunluk attı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

KİLO ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Çağatay Ulusoy'un tatilde bir hayranıyla çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ulusoy'un fiziksel değişimi de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

İŞTE O ANLAR!

Ulusoy'un kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplatmıştı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü olmuştu.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirmişti. Yereli, geçtiğimiz aylarda özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde "Pişşt… Artist misin?" notunu düşmeyi de ihmal etmemişti.

Oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti! Tatilde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şaşırttı!

KISMETSE OLUR DAMAT ADAYININ DA DEĞİŞEN İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Önce televizyon ekranlarında tanınan, ardından Hacer Göktaş ile yaptığı evlilik ve oğulları Miran'ın doğumuyla aile hayatıyla gündeme gelen Adnan Kızıltaş, bu kez bambaşka bir değişimle dikkat çekmişti. Eski yarışmacı, yenilediği imajını sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem olmuştu.