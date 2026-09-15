Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: “Erkek ağlarken onlar göbek atıyor”

Yağmura rağmen 20 bini aşkın hayranını coşturan Özcan Deniz, konser sırasında yaptığı ayrılık yorumu ile kadınları kahkahaya boğdu. Ünlü şarkıcının 'Kalp Yarası' öncesinde söylediği sözler, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Deniz, 'Şansımıza havaya bakar mısınız? Bereketli adamım, inşallah sıkı giyinmişsinizdir?' dedi. Yağmurun durmasının ardından ünlü sanatçı, 'Ne olur ne olmaz yağmur patlar diye konsere hızlı bir giriş yaptık, durmadan devam ettik ama şu an hava düzeldi. Hazırsanız bir nefes alalım ve vur patlasın çal oynasın. Ben de hazırım' diyerek, izleyenleri coşturdu. Özcan Deniz, 'Kalp Yarası' şarkısına başlamadan önce ise, 'Bu şarkı erkeklerin ayrılık marşı ama nedense eseri kadınlar sahiplendi. O yüzden anladım ki her ağlayan ve acı çeken erkeğin arkasında göbek atan kadınlar vardır' diyerek güldürdü. Hem şarkılarıyla hem de oyunculuğuyla hayran bırakan Özcan Deniz'in hayatımıza nasıl girdiğini biliyor musunuz? Özcan Deniz'in profesyonel müzik kariyeri, 1992'de yayımlanan ilk albümü 'Yine Ağlattın Beni' ile başladı; albümün açılışında 'Korkuyorum' şarkısı yer aldı. Ünlü sanatçı, kamera karşısındaki ilk deneyimini ise 1994 yapımı 'Ona Sevdiğimi Söyle' filmiyle yaşadı. Böylece müzikle başlayan kariyerini kısa sürede sinema ve televizyona da taşıdı. PEKİ DİĞER ÜNLÜLER HAYATIMIZA NASIL GİRDİ BİLİYOR MUSUNUZ? Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı... Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz! BURAK ÖZÇİVİT Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı. FAHRİYE EVCEN Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti. KIVANÇ TATLITUĞ Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı. NESLİHAN ATAGÜL Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı. ASLI ENVER Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi. ENGİN ALTAN DÜZYATAN 45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı. BİNNUR KAYA Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı. ARAS BULUT İYNEMLİ Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı. TANER ÖLMEZ 'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti EZGİ MOLA Ezgi Mola, 2000 yapımı, Karate Kid'in yerli uyarlaması olarak çekilen Karate Can dizisinde, Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'la birlikte Özgü Namal da rol aldı. CANER CİNDORUK Başarılı oyuncu ilk olarak Kara Güneş dizisinde boy gösterdi. BİRKAN SOKULLU Birkan Sokullu oyunculuğa ilk adımı 2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Küçük Kadınlar' dizsiyle attı. CANSU DERE Cansu Dere ilk kez televizyon ekranlarına 2003 yılında Alacakaranlık dizisiyle çıktı.