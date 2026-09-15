Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: “Erkek ağlarken onlar göbek atıyor”

Deniz, "Şansımıza havaya bakar mısınız? Bereketli adamım, inşallah sıkı giyinmişsinizdir?" dedi. Yağmurun durmasının ardından ünlü sanatçı, "Ne olur ne olmaz yağmur patlar diye konsere hızlı bir giriş yaptık, durmadan devam ettik ama şu an hava düzeldi. Hazırsanız bir nefes alalım ve vur patlasın çal oynasın. Ben de hazırım" diyerek, izleyenleri coşturdu.