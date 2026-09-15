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Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: “Erkek ağlarken onlar göbek atıyor”

Sanatçı Özcan Deniz, önceki akşam Esenyurt'ta yer alan bir AVM'de konser verdi. Şarkıcının, sahneye adım attığı ilk dakikalarda yağmur başlamasına rağmen, 20 bini aşkın hayranı alanı terk etmedi.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:31
Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Yağmura rağmen 20 bini aşkın hayranını coşturan Özcan Deniz, konser sırasında yaptığı ayrılık yorumu ile kadınları kahkahaya boğdu. Ünlü şarkıcının "Kalp Yarası" öncesinde söylediği sözler, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Deniz, "Şansımıza havaya bakar mısınız? Bereketli adamım, inşallah sıkı giyinmişsinizdir?" dedi. Yağmurun durmasının ardından ünlü sanatçı, "Ne olur ne olmaz yağmur patlar diye konsere hızlı bir giriş yaptık, durmadan devam ettik ama şu an hava düzeldi. Hazırsanız bir nefes alalım ve vur patlasın çal oynasın. Ben de hazırım" diyerek, izleyenleri coşturdu.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Özcan Deniz, 'Kalp Yarası' şarkısına başlamadan önce ise, "Bu şarkı erkeklerin ayrılık marşı ama nedense eseri kadınlar sahiplendi. O yüzden anladım ki her ağlayan ve acı çeken erkeğin arkasında göbek atan kadınlar vardır" diyerek güldürdü.

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Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Hem şarkılarıyla hem de oyunculuğuyla hayran bırakan Özcan Deniz'in hayatımıza nasıl girdiğini biliyor musunuz? Özcan Deniz'in profesyonel müzik kariyeri, 1992'de yayımlanan ilk albümü "Yine Ağlattın Beni" ile başladı; albümün açılışında "Korkuyorum" şarkısı yer aldı. Ünlü sanatçı, kamera karşısındaki ilk deneyimini ise 1994 yapımı "Ona Sevdiğimi Söyle" filmiyle yaşadı. Böylece müzikle başlayan kariyerini kısa sürede sinema ve televizyona da taşıdı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

PEKİ DİĞER ÜNLÜLER HAYATIMIZA NASIL GİRDİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz!

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

BURAK ÖZÇİVİT

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

FAHRİYE EVCEN

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

KIVANÇ TATLITUĞ

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

NESLİHAN ATAGÜL

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

ASLI ENVER

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

BİNNUR KAYA

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

ARAS BULUT İYNEMLİ

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı.

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

TANER ÖLMEZ

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

EZGİ MOLA

Özcan Deniz’den kadınları kahkahaya boğan sözler: Erkek ağlarken onlar göbek atıyor

Ezgi Mola, 2000 yapımı, Karate Kid'in yerli uyarlaması olarak çekilen Karate Can dizisinde, Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'la birlikte Özgü Namal da rol aldı.