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Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: "Abi görünümlü vicdansız"
Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: "Abi görünümlü vicdansız"
Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, abileri Ercan Deniz'e ateş püskürdü: "Evimizin atası, büyüğü sandığımız vicdansız! Ailemizin yüz karasısın" İşte zehir zemberek o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:31