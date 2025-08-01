Trend Galeri Trend Magazin Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: "Abi görünümlü vicdansız"

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: "Abi görünümlü vicdansız"

Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, abileri Ercan Deniz'e ateş püskürdü: "Evimizin atası, büyüğü sandığımız vicdansız! Ailemizin yüz karasısın" İşte zehir zemberek o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:31
Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki kavgaya kız kardeş Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci, abisi Özcan Deniz'e destek veren açıklamalar yaptı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

Semerci, "Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Evimizin atası, büyüğü, abisi sandığımız vicdansız! Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için" dedi. Sibel Semerci sözlerine şöyle devam etti:

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

"Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. Şirketin içini boşaltıp 'Şirketi bana devrettiler' yalanını uydurdun! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın."

YOLLARINIZ BORÇLAR YÜZÜNDEN AYRILDI
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Ercan Deniz'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara sosyal medyada cevap verdi. Dadgar, "Özcan'dan asla ev istemedim. Sizin ayrılma sebebiniz, bitmek bilmeyen borçlar ve saygısız oluşunuz. Özcan ailesini evden kovmadı. 2 sokak ötedeki 4 katlı bir villaya taşınıldı. Kafam kanlar içinde size sığındığımda geçmiş olsun bile demeden emlakçıyı arayıp annenleri o evden gönderdin.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

Çünkü duyulursa Özcan'ın konserlerinin duracağından korktun. 'Özcan annesini dövdü' demişsin. Özcan bırak annesine el kaldırmayı; herhangi biri kendi annesine el kaldıracak olsa elini kırar. Benim ailem için 'Kaçaklar' demişsin. Ailemin oturumu 12 yıldır aralıksız var. İşleri de var. Kendi alın terleriyle evlerini aldılar. Hatta babam bana ve ablama da ev aldı. İran'da da gayet varlıklıydık. Özcan'ın oğlu Kuzey'in ruhunu çaldığımı söylemişsin. Evet çaldım ama kalbini. O da benimkini çaldı. Birbirimize arkadaş olduk" diye konuştu.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

ÖZCAN DENİZ DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU!

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yer alan Özcan Deniz, sosyal medya hesabında küs ve davalık olduğu abisi Ercan Deniz'e adeta öfke kusup göndermede bulundu.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

ESKİ EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Son günlerde tansiyonun iyice yükselmesiyle birlikte, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarla Özcan Deniz'in yanında yer aldıklarını belirtti.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIN KÖTÜLÜKLER ELİNE AYAĞINA DOLAŞSIN"

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisine adeta ateş püskürdü. Deniz, ilk paylaşımında; "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin." sözleriyle abisi Ercan Deniz'e yüklendi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

"SEN ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKACAK KÖTÜLÜKLERİN PEŞİNDESİN"

Başarılı sanatçı, paylaştığı ikinci gönderide ise; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir" dedi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

MAL VARLIĞI VE GELİRLERİNE HACİZ GELDİ

Ünlü sanatçı geçen günlerde de yaşadığı büyük mali krizle gündeme oturmuştu. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi. Bu zor duruma ise kardeşi Ercan Deniz'in neden olduğu ortaya çıktı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

ABİSİNE KEFİL OLMUŞTU

Yıllar önce kardeşi Ercan Deniz'in kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadı. Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

Başaralı sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

GEÇMİŞİMİ ÇALDI ŞİMDİ DE GELECEĞİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR

Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim." dedi. Deniz'in bu sözleri, aile içi gerilimin ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

HAKKINI HARAM ETMİŞTİ

Ünlü sanatçı, abisi Ercan Deniz'in 'hakkımı helal ettim' sözlerine karşılık sosyal medya hesabından cevap vermişti. Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, paylaştığı hikayeye şu notu düştü; "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!"

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: Abi görünümlü vicdansız

İki kardeş arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.