Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e bir aile tokadı daha! Kız kardeş Sibel Semerci ateş püskürdü: "Abi görünümlü vicdansız"

"Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. Şirketin içini boşaltıp 'Şirketi bana devrettiler' yalanını uydurdun! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın."

YOLLARINIZ BORÇLAR YÜZÜNDEN AYRILDI

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Ercan Deniz'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara sosyal medyada cevap verdi. Dadgar, "Özcan'dan asla ev istemedim. Sizin ayrılma sebebiniz, bitmek bilmeyen borçlar ve saygısız oluşunuz. Özcan ailesini evden kovmadı. 2 sokak ötedeki 4 katlı bir villaya taşınıldı. Kafam kanlar içinde size sığındığımda geçmiş olsun bile demeden emlakçıyı arayıp annenleri o evden gönderdin.