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Özcan Deniz'in ablasıydı...'Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer 64 yaşında ortaya çıktı! "Yıllar ona hiç acımamış"
Özcan Deniz'in ablasıydı...'Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer 64 yaşında ortaya çıktı! "Yıllar ona hiç acımamış"
Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı'Asmalı Konak' dizisinde 'Dilara' karakterini canlandıran Selda Özer, uzun bir süredir ekrandan uzaktaydı. Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 64 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler, "Yıllar ona hiç acımamış" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:02