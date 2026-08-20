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Özgü Kaya'dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: “Flört ederken uykum geliyordu”
Özgü Kaya'dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: “Flört ederken uykum geliyordu”
Yaklaşık 1,5 yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç ile mutlu bir birliktelik sürdüren Özgü Kaya, ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevgilisinin en gıcık olduğu huyunu eğlenceli bir dille dile getiren güzel oyuncu, flört döneminde çaktırmamak için harcadığı çabayla okuyanları tebessüm ettirdi.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 12:51