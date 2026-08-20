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Özgü Kaya'dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: “Flört ederken uykum geliyordu”

Yaklaşık 1,5 yıldır şarkıcı Murat Dalkılıç ile mutlu bir birliktelik sürdüren Özgü Kaya, ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevgilisinin en gıcık olduğu huyunu eğlenceli bir dille dile getiren güzel oyuncu, flört döneminde çaktırmamak için harcadığı çabayla okuyanları tebessüm ettirdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 12:51
Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'ın birlikteliği tüm hızıyla sürüyor.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

Yaklaşık 1,5 yıldır aynı evi paylaşan ünlü oyuncu, ilişkilerinin perde arkasına ve evdeki yaşamlarına dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

"BİZİM EVDE İKİ DELİ VAR"

Birlikte yaşamın getirdiği dinamikleri samimiyetle aktaran Kaya, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın evde durmaksızın müzikle ilgilendiğini ve sürekli bir şeyler karaladığını belirtti. İki popüler ismin aynı çatı altındaki halini tanımlayan ünlü oyuncu, "Bir kere iki sanatçı değil de iki delinin olduğu ev gibi bizim ev aslında. Biz çok güzel deliyiz" ifadelerini kullandı.

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Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

"TAM ZITTIYIZ AMA MÜKEMMEL BİRLEŞİMİZ"

Karakter olarak birbirlerinden oldukça farklı olduklarına değinen güzel oyuncu, bu durumun ilişkide bir çatışma değil, aksine güçlü bir tamamlayıcılık yarattığını vurguladı.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

"Biz birbirimizin tam zıttıyız ama bence mükemmel bir birleşim" diyen Kaya, zamanla konuşmadan bile anlaşır hale geldiklerini, kalabalık bir ortamda Dalkılıç'ın tek bir bakışından ne hissettiğini hemen çözebildiğini aktardı.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

İŞ HAYATINDA FİKİR ALIŞVERİŞİ

Geçmişte kendisine albüm teklifleri geldiğini fakat tercihini oyunculuktan yana kullandığını hatırlatan Özgü Kaya, şu an için sevgilisiyle ortak bir şarkı projelerinin olmadığını söyledi.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

Mesleki anlamda birbirlerini beslediklerini belirten oyuncu, "Biz birbirimizin işlerine çok güzel karışıyoruz. Yani karışıyoruz derken güzellikle ve müsaadeyle karışıyoruz. Çünkü birbirimizin fikrine çok önem veriyoruz" dedi.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

"FLÖRT EDERKEN UYKUM GELİYORDU"

Bir YouTube programına konuk olan Özgü Kaya, Dalkılıç'ın en çok zorlandığı huyunu esprili bir dille ilk kez paylaştı.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

Şarkıcının konuları uzun uzun anlatmasından dert yanan Kaya, "Murat'ın en gıcık olduğum huyu, iki cümlelik bir şeyi 30 paragrafta anlatmasıydı. İlk zamanlar flört ederken onu dinlerken uykum geliyordu. Çaktırmamak için içten esniyordum" sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Özgü Kaya’dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: Flört ederken uykum geliyordu

Sevgilisinin en sevdiği özelliğinin ise kriz anlarındaki neşesi olduğunu belirten güzel oyuncu, "Murat'ın başına bir kriz gelir. O kriz sana bana gelse serumlar yeriz, ayılırız, bayılırız falan. Murat bunu o kadar komik bir kahkahayla karşılıyor ki..." diyerek ilişkilerindeki dengeden bahsetti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör