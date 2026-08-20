Özgü Kaya'dan sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında olay itiraf! En gıcık olduğu huyunu açıkladı: “Flört ederken uykum geliyordu”

"BİZİM EVDE İKİ DELİ VAR"

Birlikte yaşamın getirdiği dinamikleri samimiyetle aktaran Kaya, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın evde durmaksızın müzikle ilgilendiğini ve sürekli bir şeyler karaladığını belirtti. İki popüler ismin aynı çatı altındaki halini tanımlayan ünlü oyuncu, "Bir kere iki sanatçı değil de iki delinin olduğu ev gibi bizim ev aslında. Biz çok güzel deliyiz" ifadelerini kullandı.