Trend Galeri Trend Magazin “Özgür Filistin” sloganları sahneyi sarstı: İrlandalı grup  The Mary Wallopers'in konseri yarıda kesildi!

“Özgür Filistin” sloganları sahneyi sarstı: İrlandalı grup  The Mary Wallopers'in konseri yarıda kesildi!

İngiltere'deki Victorious Müzik Festivali'nde, Filistin halkına destek vermek isteyen İrlandalı folk grubu The Mary Wallopers'in konseri yarıda kesildi. Seyirciler "Özgür Filistin" sloganlarıyla gruba destek verirken, dayanışma içindeki birçok grup festivalden çekildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 06:48
İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır süren işgali ve Filistin halkına yönelik sistematik zulmü, dünya genelinde büyük tepkilere yol açıyor

. Sivil halkın evlerinden zorla çıkarılması, yerleşim yerlerinin tahrip edilmesi ve masum insanların hayatını kaybetmesi gibi olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

Bu durum karşısında pek çok insan ve sanatçı, Filistin halkının haklarına ses vermek için çeşitli platformlarda dayanışma gösteriyor.

İngiltere'de düzenlenen Victorious Müzik Festivali de bu dayanışmanın sahnelerden biri oldu.rçası olarak öne çıktı.

İrlandalı folk grubu The Mary Wallopers, konser sırasında Filistin bayrağı açarak izleyicilere mesaj verdi.

Bu an, festival alanındaki pek çok kişinin dikkatini çekti ve seyirciler, "Özgür Filistin" sloganlarıyla gruba destek verdi.

Ancak grup, bu eylemin ardından festival yetkilileri tarafından konserini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, The Mary Wallopers ile dayanışma içinde olan birçok grup ve sanatçı, festivale olan tepkilerini göstererek etkinliği boykot etti ve sahneden çekildi.

Olay, müzik dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı bulurken, sanatçılar aracılığıyla yapılan bu sesleniş, Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekme çabalarının bir parçası olarak öne çıktı.

GAZZE'DE YAŞANAN DRAMA SESSİZ KALMAYAN BİR DİĞER İSİMSE OYUNCU MARK RUFFALO, OLMUŞTU...

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

GAZZE'YE TAM DESTEK VERDİ!

Ruffalo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabındaki videolu paylaşımında, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'ye destek verdi.

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkati çeken Ruffalo, Trump'ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı adım atmaları için çağrı yaptı.

"AÇLIKTAN ÖLEN İNSANLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAP"

Ruffalo, "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap." dedi.

"BU, İNSAN ELİYLE ÜRETİLMİŞ BİR FELAKET"

Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Ruffalo, "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor." ifadelerini kullandı.

Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların seslerini çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

GAZZE'DE "KITLIK" İLAN EDİLMİŞTİ

IPC, Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

MARK RUFFALO KİMDİR?

Mark Ruffalo, 22 Kasım 1967 tarihinde ABD'de Wisconsin'in bir sanayi kasabası olan Kenosha'da doğmuştur. Tam adı Mark Alan Ruffalo'dur. Annesi kuaför ve stilist olan Marie Rosie, babası ise inşaat boyacısı Frank Lawrence Ruffalo, Jr.'dır. Gençlik günlerini babasının işleri sebebiyle Virginia'daki Virginia Beach'te geçirdi ve First Colonial Lisesi'nden mezun oldu. Ardından önce San Diego'ya sonra da Los Angeles'a taşındılar.