“Özgür Filistin” sloganları sahneyi sarstı: İrlandalı grup  The Mary Wallopers'in konseri yarıda kesildi!

"BU, İNSAN ELİYLE ÜRETİLMİŞ BİR FELAKET"

Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Ruffalo, "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor." ifadelerini kullandı.