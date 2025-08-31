Trend
“Özgür Filistin” sloganları sahneyi sarstı: İrlandalı grup The Mary Wallopers'in konseri yarıda kesildi!
İngiltere'deki Victorious Müzik Festivali'nde, Filistin halkına destek vermek isteyen İrlandalı folk grubu The Mary Wallopers'in konseri yarıda kesildi. Seyirciler "Özgür Filistin" sloganlarıyla gruba destek verirken, dayanışma içindeki birçok grup festivalden çekildi.
