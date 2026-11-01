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'Özgür Filistin' turnesi Avrupa'yı salladı! Rapçi Macklemore: 'Gazze'deki çocuklar hepimizin çocuğu'
'Özgür Filistin' turnesi Avrupa'yı salladı! Rapçi Macklemore: "Gazze'deki çocuklar hepimizin çocuğu"
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Ed Sheeran'ın turne kadrosundan çıkarılmasının ardından başlattığı "Özgür Filistin Turnesi"nin finalini Londra'da gerçekleştirdi. OVO Arena'da 10 bin izleyicinin katılımıyla düzenlenen konserde tüm gelirleri Filistinli mültecilere destek sağlayan kurumlara bağışlayacağını belirten ünlü sanatçı, Gazze'deki çocukların durumuna dikkat çekerek küresel dayanışma çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 06:35