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'Özgür Filistin' turnesi Avrupa'yı salladı! Rapçi Macklemore: "Gazze'deki çocuklar hepimizin çocuğu"

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Ed Sheeran'ın turne kadrosundan çıkarılmasının ardından başlattığı "Özgür Filistin Turnesi"nin finalini Londra'da gerçekleştirdi. OVO Arena'da 10 bin izleyicinin katılımıyla düzenlenen konserde tüm gelirleri Filistinli mültecilere destek sağlayan kurumlara bağışlayacağını belirten ünlü sanatçı, Gazze'deki çocukların durumuna dikkat çekerek küresel dayanışma çağrısında bulundu.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 01.11.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 06:35
’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesi kadrosundan çıkarılan ABD'li ünlü rapçi Macklemore, gelirlerini Filistinli sivil toplum kuruluşlarına ve mültecilere aktaracağını duyurduğu "Özgür Filistin Turnesi" kapsamında Avrupa genelinde konserler düzenledi.

’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

Turnenin son durağında İngiltere'nin başkenti Londra'daki OVO Arena'da sahne alan dünyaca ünlü sanatçı, yaklaşık 10 bin izleyicinin katıldığı gecede Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdi.

’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

Konser sırasında salondaki binlerce kişi Filistin bayrakları ve kefiyelerle dayanışma gösterisinde bulunurken, Gazzeli çocuklardan oluşan Al Hurriya korosu da sahnede performans sergiledi.

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’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

Sanatçı, konserin ikinci bölümünde Filistinli lider Mervan Barguti'ye özgürlük çağrısı içeren "Free Marwan" yazılı formayla sahneye çıktı.

’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

Sahnede yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan insani krize ve uluslararası toplumun sorumluluklarına dikkat çeken Macklemore, doğrudan şu ifadeleri kullandı:

’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

"Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu. Hiçbir ayrım yapamayız. Ayrı olduğumuz fikrini, sınırları ve dikenli telleri miras aldık. Bunları yıkmak için uluslararası toplum olarak ne yapıyoruz?"

’Özgür Filistin’ turnesi Avrupa’yı salladı! Rapçi Macklemore: Gazze’deki çocuklar hepimizin çocuğu

İfade özgürlüğü ve sanatçıların üzerindeki sansür baskısına da değinen rapçi, sahnede sesini yükseltmenin bir cesaret örneğinden ziyade insan olmanın temel bir gerekliliği olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör