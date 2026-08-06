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'Özgürlük' paravanı arkasında ayarlarla oynuyorlar! "Bunlar planlı tatbikat gibi duruyor!"

Bu işler artık iyice çığırından çıktı. "Özgürlük" paravanı arkasından toplumun fabrika ayarlarıyla oynuyorlar. İç çamaşırından hallice sahne kostümleri, sandalye üzerinde kucak dansı, artı 18 konserlerde sergilenen teşhircilik, çiftler arasındaki en mahrem konuların ortaya serildiği küfür kıyamet sözde talk show'lar, her türlü örf, adet, gelenek, göreneğe aykırı, aldatma odaklı fütursuz diziler...

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 07:38
’Özgürlük’ paravanı arkasında ayarlarla oynuyorlar! Bunlar planlı tatbikat gibi duruyor!

Olayın zirve noktası ise geçenlerde yaşandı. Bennu Gerede denilen bir kadın, kendisiyle bir YouTube kanalında gerçekleştirilen sohbette boynuna asılı "vibratör kolye" hakkında "derin" bilgiler vardı, ne lazımsa? Efendim, dürtüleri arttığında yanında olması gerekiyormuş da, umumi tuvalette ya da otomobil kullanırken lazım oluyormuş da...

’Özgürlük’ paravanı arkasında ayarlarla oynuyorlar! Bunlar planlı tatbikat gibi duruyor!

Mevzunun açılması da "planlı tatbikat" gibi duruyordu. O kolyenin ne işe yaradığını önceden bilen sunucu "Boynunda ilginç bir kolye görüyorum, onu biraz anlatır mısın?" diye sordu. Belli ki tüm program o kolye üzerinde kurgulanmıştı.
Gerede gözaltına alındı ve ifadesinin ardından yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yeter mi? Hiç sanmam.

’Özgürlük’ paravanı arkasında ayarlarla oynuyorlar! Bunlar planlı tatbikat gibi duruyor!

Birileri bir yerlerden "ahlaksızlaştırma, yozlaştırma" düğmesine basıp, "operasyon emri" vermiş gibi duruyor. Allah memleketimi bu sinsi düşmanlardan korusun!

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör