'Özgürlük' paravanı arkasında ayarlarla oynuyorlar! "Bunlar planlı tatbikat gibi duruyor!"

Mevzunun açılması da "planlı tatbikat" gibi duruyordu. O kolyenin ne işe yaradığını önceden bilen sunucu "Boynunda ilginç bir kolye görüyorum, onu biraz anlatır mısın?" diye sordu. Belli ki tüm program o kolye üzerinde kurgulanmıştı.

Gerede gözaltına alındı ve ifadesinin ardından yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yeter mi? Hiç sanmam.

