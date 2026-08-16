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Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: "Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin"

Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in vefatı, sunucu Ebru Akel'i yasa boğdu. Sosyal medya hesabından duygu dolu bir video yayımlayan ünlü sunucu, acı kaybın ardından "Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin" sözleriyle dikkat çeken, ders niteliğinde bir paylaşıma imza attı.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 10:53
Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Spiker Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos 2026'da hayatını kaybetti.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin'in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. İzmir'in tanınmış hekimlerinden Özlem Gültekin ofisinde rahatsızlandığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

VEFAT HABERİ KLİNİĞİNİN HESABINDAN DUYURULDU

Özlem Gültekin'in kliniğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadelerine yer verildi.

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Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan bir çocuk annesi Özlem Gültekin için Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Tören boyunca gözyaşlarının sel olduğu cami avlusunda, merhum hekimin yakınları ve sevenleri taziyeleri kabul etti.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Kılınan namazın ardından dualarla uğurlanan Gültekin'in naaşı, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

ÜNLÜ SUNUCUDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Bu acı haberin ardından merhum doktorun programına sık sık konuk olduğu ünlü sunucu Ebru Akel de sosyal medya hesabından duygu dolu bir veda paylaşımı yaptı.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Videoda arkadaşının kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Akel, takipçilerine adeta hayat dersi veren şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır programımıza konuk olan bir dostumuzun vefat haberini aldık. Gerçekten Allah rahmet eylesin bir daha, nurlar içinde uyusun sevgili Özlem. Biz çok etkilendik. Ve Özlem'i tanıyan ortak arkadaşımla da çok sorguladık. O kadar üzücü ki… Dolayısıyla hayattaki ayağınıza takılan taşlar, gereksiz kıskançlıklar, içten içe beslenen zavallı duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin."

Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan ünlü sunucunun bu sitem dolu sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

OP. DR. ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

1977 doğumlu olan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl katıldığı uzmanlık sınavında Türkiye derecesi elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını aldı.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Çeşitli hastanelerdeki görevlerinin ardından 2012 yılında kendi kliniğini kuran Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum valanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

2019'DA ERHAN ÇELİK İLE EVLENMİŞTİ

Op. Dr. Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir'de düzenlenen törenle evlenmişti.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. İlerleyen süreçte fikir ayrılıkları yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gültekin'in hayatını kaybettiği sırada çiftin boşanma sürecinde olduğu öğrenildi.

Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin

Op. Dr. Özlem Gültekin'in cenazesi, 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazını müteakip İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör