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Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: 'Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin'
Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: "Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin"
Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in vefatı, sunucu Ebru Akel'i yasa boğdu. Sosyal medya hesabından duygu dolu bir video yayımlayan ünlü sunucu, acı kaybın ardından "Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin" sözleriyle dikkat çeken, ders niteliğinde bir paylaşıma imza attı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 10:53