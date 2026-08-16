Özlem Gültekin’in vefatı Ebru Akel’i kahretti! Nasihat gibi sözleri gündem oldu: "Gereksiz kıskançlıklar sizi ele geçirmesin"

Videoda arkadaşının kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Akel, takipçilerine adeta hayat dersi veren şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır programımıza konuk olan bir dostumuzun vefat haberini aldık. Gerçekten Allah rahmet eylesin bir daha, nurlar içinde uyusun sevgili Özlem. Biz çok etkilendik. Ve Özlem'i tanıyan ortak arkadaşımla da çok sorguladık. O kadar üzücü ki… Dolayısıyla hayattaki ayağınıza takılan taşlar, gereksiz kıskançlıklar, içten içe beslenen zavallı duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin."

Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan ünlü sunucunun bu sitem dolu sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.