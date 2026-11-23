ADALETSİZLİĞİN FARKINDA DEĞİLİZ SANILMASIN, FARKINDAYIZ

-Sanat dünyasında kadın-erkek eşitsizliği noktasında yaşadığınız sıkıntılar oldu mu hiç bugüne kadar?

Kendiliğinden. Hani özellikle biri önüme bir şey koyup bir şey yapmış değil. Ama zaten onun içindeyiz. Yani farkındayız. Farkında değiliz sanılmasın. Biz biliyoruz da öyle ama. Yani ben gelecek nesillerin bu konuda önemli adımlar atacağını ve değiştireceğini düşünüyorum. Bir de farkına da varmıyorduk. Olağan zannediyorduk. Bizim yetiştiriliş biçimimizle de ilgili. Yani 90'larda üniversiteyi okudum ve olağandı bunlar. "Biz bir tık hani geri planda kalabiliriz. Onlar daha iyi bilirler. Erkek arkadaşlarımız daha iyi oyun yönetirler. Onlar tiyatroyla ilgili daha çok teorik bilgiye sahip." Böyle bir maskeleme evet. Biz de böyle bir ikna olmuşuz. Halbuki öyle değil. Kendini geliştirmek bireysel bir şey. Ekonomik adaletsizlik olduğunu da sonradan fark ettim ben. Yani önceleri farkında değildim pek. Kadın yönetmen niye yetişmez?

EŞİTSİZLİĞİ 45 YAŞINA KADAR FARK EDEMEDİM, SONRADAN ÜZÜLDÜM

Mesela tiyatroda daha fazla kadın yönetmen olmalı. Nedense erkeklere daha çok öncelik verilmiş gibi olduğunu sonradan fark ettim. İnanır mısınız, 45 yaşına kadar hiç farkında değildim. Üzüldüm ben sonradan. Ama şimdi farkındayım ve bu konuda kendi sınırlarımı daha net görüp korumaya başladım ben de.

-Bunca proje konuştuk. "Bunun yeri diğerlerinden farklı" diyebileceğiniz bir iş var mı?

Güzel Köylü, Ufak Tefek Cinayetler ve son dönemde yaptığım işlerden Gassal. Bir de Bütün Saadetler Mümkündür diye bir sinema filmimiz var. Gişe filmi değil, İstanbul Festivali'nde de oynadı. 2-3 sahnem vardı ama o kadar etkilendim ki filmden. Çok değerli işlerden bir tanesi ama işte gişe değil.