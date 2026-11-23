Çeşme'de izlediği bir tiyatro oyunuyla oyuncu olmaya karar veren, ailesinin doktorluk ısrarına rağmen sahnenin peşinden giden bir isim o… Özlem Tokaslan, Müşfik Kenter'i izlediği o an başlayan oyunculuk tutkusunu, Devlet Tiyatroları'nda geçen yıllarını ve televizyon ekranlarına uzanan kariyerini anlattı. Ömre Bedel ile kamera karşısına geçen oyuncu, Güzel Köylü'den Erkenci Kuş'a, Ufak Tefek Cinayetler'den Seksenler'e uzanan projelerinde yaşadığı unutulmaz anları paylaştı. Erkenci Kuş'un dünya çapında yakaladığı başarıyı değerlendiren Tokaslan, Demet Özdemir ve Can Yaman'ın enerjisinin projeye büyük katkı sağladığını söyledi. Özlem Tokaslan, Günaydın YouTube kanalında yayınlanan "Biyografi'k" programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikâyesinden oyunculuk serüvenine, bilinmeyenlerini anlattı.