Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Çift, daha sonra Arnavutköy'de trafik çevirmesine takıldı. Hadise , görüntü vermemek için yüzünü gizledi. Dinçerler ise kontrolün ardından gaza basıp uzaklaştı.

YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİLER

Öte yandan; Hadise ve Mehmet Dinçerler, yeni yıla da birlikte girdi. Ünlü şarkıcı sahneden sevgilisine ilan-ı aşk etti. Ünlü şarkıcı daha sonra ise sevgilisi ile el ele pozunu yayınladı. Hadise'nin bu fotoğrafı sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.