Trend Galeri Trend Magazin Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Aşkları doludizgin devam eden şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Hadise ile Mehmet Dinçerler, yolda gördükleri polis ekiplerine gazetecileri şikayet edip görevini yapan basın mensuplarını engellemek istedi. Polis çevirmesine takılan ünlü çiftin panik halleri şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı, görüntü vermemek için yüzünü gizledi. Dinçerler ise kontrolün ardından gaza basıp uzaklaştı.

GÖKHAN GÖKDUMAN Trend Magazin
Giriş Tarihi: 09.01.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 07:27
Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki akşam Etiler'de araçlarında seyir halinde görüntülendi.

Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Sevgililer, yolda gördükleri polis ekiplerine gazetecileri şikayet edip görevini yapan basın mensuplarını engellemek istedi.

Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Çift, daha sonra Arnavutköy'de trafik çevirmesine takıldı. Hadise, görüntü vermemek için yüzünü gizledi. Dinçerler ise kontrolün ardından gaza basıp uzaklaştı.

Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİLER

Öte yandan; Hadise ve Mehmet Dinçerler, yeni yıla da birlikte girdi. Ünlü şarkıcı sahneden sevgilisine ilan-ı aşk etti. Ünlü şarkıcı daha sonra ise sevgilisi ile el ele pozunu yayınladı. Hadise'nin bu fotoğrafı sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Panik halleri şaşkınlık yarattı! Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler böyle görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Hadise, 2022 yılını Kıbrıs'ta sevenleriyle birlikte verdiği konserle karşıladı. Hadise, geceye orkestrası ve dansçılarıyla damga vurdu.

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