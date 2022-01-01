Ünlü şarkıcı Hadise'den sevgilisi Mehmet Dinçerler'e: İyi ki varsın hayatımda | Video

Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’dan ayrılarak gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptıran ünlü şarkıcı Hadise, dün yeni yılda sahnedeydi. Aşkları doludizgin devam eden Hadise ve Mehmet Dinçerler, yeni yıla da birlikte girdi.