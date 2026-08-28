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Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur'dan İbrahim Tatlıses'e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!
Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur'dan İbrahim Tatlıses'e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!
Eski Türk filmlerinde bir replik vardı; 'Para saadet getirmez' diye. Günümüzde özellikle yeni nesilde paranın saadet getireceğine inanların sayısı hiç de az değil. Ama hayat bazen en acımasız senaryoları tam da özenilen, arzu edilen hayatların içinde yaşatır.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 07:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:55