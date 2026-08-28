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Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur'dan İbrahim Tatlıses'e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Eski Türk filmlerinde bir replik vardı; 'Para saadet getirmez' diye. Günümüzde özellikle yeni nesilde paranın saadet getireceğine inanların sayısı hiç de az değil. Ama hayat bazen en acımasız senaryoları tam da özenilen, arzu edilen hayatların içinde yaşatır.

TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 28.08.2026 07:54 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:55
Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Son yıllarda yargıya taşınan ve gündem olan aile dramları da bunun en somut kanıtı. En sarsıcı örneğini ise geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki görkemli yalısı ile bilinen zengin işkadını Servet Koçak'ın vasiyetnamesinde gördük. 89 yaşında vefat eden Koçak'ın vasiyetnamesi aile içinde yaşanan dramı da gözler önüne serdi.

Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Öz oğulları tarafından yaşadığı fiziksel ve manevi şiddeti vasiyetnamesinde belirten Koçak, "Mezarıma bile yaklaşmasınlar, yanıma gömülmesinler" diyerek içinde biriktirdiği kırgınlığı dile getirmiş.

Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Bir anne düşünün evlatlarıyla neler yaşadıysa, artık onların mezarına bile yaklaşmalarını istemeyecek kadar derin bir kopuş içinde. İki oğlunu mirastan reddetmesi de bu kopuşun bir diğer yansıması oldu.

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Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Hatırlarsanız benzer bir tavrı Ferdi Tayfur da göstermişti. Kızı Tuğçe Tayfur'a ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmamıştı. Hatta kızını evlatlıktan reddettiği iddiaları günlerce basına konu olmuştu. Sanatçının cenazesinde bile aile bireyleri arasında gerilim devam etmişti.

Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

İbrahim Tatlıses ise yaşarken bunu açıkça dile getiren bir diğer ünlü isim.
Sorun yaşadığı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'e miras bırakmayacağını, "Onlara sandalye bile bırakmam" sözleriyle açıkça dile getirmişti. Şan, şöhret, zenginlik, özenilen yaşam standartları…

Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Bunların hiçbiri bazen aile üyeleri arasındaki o temiz, koşulsuz sevgiyi ve aile bağlarını korumaya yetmiyor. Ne kadar zengin olursan ol ya da ne kadar şöhretli olursan ol, hayat bazen insana öyle şeyler yaşatabiliyor ki, öz evladının mezarına dahi gelmesini istemiyorsun.

Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Sosyal medyada çok denk geliyoruz; para için, lüks yaşam için türlü rezillikler yapan insanlar var. Parayı, yalıda yaşamayı kendine hedef seçmiş, bunun için her yolu mübah gibi gören insanlar var. Koçak da, Tayfur da, Tatlıses de bize bir gerçeği gösteriyor aslında.

Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Ne kadar paraya, şöhrete sahip olursan ol, ailenle, evlatlarınla kopuksan hepsi boş. Ne yaşarken ne de öldükten sonra huzur bulamıyorsun. Çünkü mutluluk da huzur da banka cüzdanında değil; aile bağlarının hesap yapmadan, güven ve sevgi temelinde kurulan ilişkisinde saklıdır.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör