Para her zaman saadet getirmiyor! Ferdi Tayfur’dan İbrahim Tatlıses’e: Banka hesapları aile bağlarını kopardı!

Sosyal medyada çok denk geliyoruz; para için, lüks yaşam için türlü rezillikler yapan insanlar var. Parayı, yalıda yaşamayı kendine hedef seçmiş, bunun için her yolu mübah gibi gören insanlar var. Koçak da, Tayfur da, Tatlıses de bize bir gerçeği gösteriyor aslında.