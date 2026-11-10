Trend Galeri Trend Magazin ‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

1970'li yıllarda "Param Yok Pulum Yok" şarkısıyla hafızalara kazınan ve Barış Manço ile yakın dostluklarıyla bilinen Meral-Zuhal ikilisi, müzik dünyasından çekildikten sonra bambaşka bir hayata adım attı. Bir dönemin popüler ikiz kardeşlerinin son halleri yeniden merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 14:36