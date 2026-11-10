Trend Galeri Trend Magazin ‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

1970'li yıllarda "Param Yok Pulum Yok" şarkısıyla hafızalara kazınan ve Barış Manço ile yakın dostluklarıyla bilinen Meral-Zuhal ikilisi, müzik dünyasından çekildikten sonra bambaşka bir hayata adım attı. Bir dönemin popüler ikiz kardeşlerinin son halleri yeniden merak konusu oldu.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 14:36
‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

1947 yılında hayata gözlerini açan Meral Ozan ve Zuhal Şener Kandemir, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Denizli'de geride bıraktı. Denizli Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşen ikiz kardeşler, müzik dünyasına adım atmadan önce bankacılık sektöründe ve fotomodellik alanında mesai harcadı.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Bir ajansta modellik yaptıkları sırada dönemin usta prodüktörlerinden Fecri Ebcioğlu'nun dikkatini çeken kardeşlerin serüveni bu tesadüfi buluşmayla tamamen değişti. İlk plak projelerini "İkizler" markasıyla dinleyiciyle buluşturan ikili, ilerleyen süreçte müzik sahnesinde Meral-Zuhal adıyla anılmaya başladı.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

"PARAM YOK PULUM YOK" ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINDILAR

1970'li yılların aranan müzik isimleri arasında boy gösteren Meral ve Zuhal kardeşler, özellikle 1974 yapımı "Uyanık Kardeşler" sinema filminde seslendirdikleri "Param Yok Pulum Yok" parçasıyla geniş kitlelerin hafızasında kalıcı bir iz bıraktı. Dönemin önde gelen sanatçılarıyla aynı çevreyi paylaşan ikizlerin Barış Manço'yla dostlukları da dostluk yaşam öykülerinin en özel detayları arasında yer aldı.

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‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Usta sanatçının, kardeşlerin annelerini kaybetmelerinin ardından hüzünlü "Ölüm Allah'ın Emri" adlı eseri onlar için bestelediği biliniyor. 1980'li yıllarda arabesk müziğin tırmanışa geçmesiyle birlikte Meral ve Zuhal, kendi sanatsal çizgilerinden ödün vermemek adına sahne faaliyetlerini azaltarak müzik sektöründen çekilme kararı aldı.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

SAHNELERDEN UZAKLAŞTILAR, MODA'DA SAKİN BİR HAYAT KURDULAR

Müzik sayfalarını kapatan Meral ve Zuhal kardeşler, bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sakin semti Moda'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Bir dönem melodileriyle milyonların karşısına çıkan ikizler, şimdilerde günlerinin büyük kısmını çevrelerindeki sokak hayvanlarının bakımıyla geçiriyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

1970'li yıllarda şarkılarıyla geniş kitleleri peşinden sürükleyen Meral ve Zuhal, aradan geçen uzun yılların ardından bugünkü halleri ve sakin yaşamlarıyla yeniden merak konusu oldu.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

ÇİÇEK TAKSİ'NİN NURAY'I ŞİMDİ NE YAPIYOR DERSİNİZ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

‘Param Yok Pulum Yok’ şarkısıyla hafızalara kazınmışlardı! 70’lerin ikonik ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler yıllar sonra gündemde: Bakın şimdi ne yapıyorlar…

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.