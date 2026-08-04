Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

EVLİLİK AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde konser çıkışı muhabirlerin evlilik sorularıyla karşılaşan Oğuzhan Koç, esprili bir dille topu sevgilisine atmış ve "O işe Hazal Hanım bakıyor, o cevaplasın" diyerek kararı güzel oyuncuya bırakmıştı. Sevgilisinin bu hamlesi üzerine söze giren Hazal Subaşı ise ilişkinin geleceğine dair yeşil ışık yakarak, "Bakıyoruz, her şey çok güzel. Çok çalıştık. Biraz tatil yapalım, bakacağız. Az biraz kafa dinleyelim. Her şeyi o zaman planlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.