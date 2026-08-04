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Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Antalya tatilinden yaptığı romantik paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Çiftin aşk dolu kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samimi pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü ikiliyi görenler "Maşallah" demeden edemedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:16
Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

2024 yılından beri aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

İlişkilerini daha sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ikilinin evlilik planları ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak romantik bir kaçamak için Antalya'ya giden Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, tatilden paylaştıkları karelerle gündeme geldi.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Çiftin samimi pozları kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aşklarını yansıtan bu özel anlar, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın keyifli halleri, sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

AŞK DOLU POZLARA YENİLERİ EKLENDİ!

Çiftten Hazal Subaşı, yaptığı romantik tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Tatil boyunca yüzü gülen ve mutluluğu yüzünden okunan Hazal Subaşı'ya takipçilerinden "Maşallah" demeden edemedi.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Çiftin samimi ve aşk dolu halleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

EVLİLİK AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde konser çıkışı muhabirlerin evlilik sorularıyla karşılaşan Oğuzhan Koç, esprili bir dille topu sevgilisine atmış ve "O işe Hazal Hanım bakıyor, o cevaplasın" diyerek kararı güzel oyuncuya bırakmıştı. Sevgilisinin bu hamlesi üzerine söze giren Hazal Subaşı ise ilişkinin geleceğine dair yeşil ışık yakarak, "Bakıyoruz, her şey çok güzel. Çok çalıştık. Biraz tatil yapalım, bakacağız. Az biraz kafa dinleyelim. Her şeyi o zaman planlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda yeniden kameralarına konuşan çift evlilik sorularından yine kaçamamıştı. Muhabirlerin, "Daha önceki bir röportajınızda evlilikle ilgili sorulara 'O işlere Hazal Hanım bakıyor' demiştiniz, bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Oğuzhan Koç, bu kez açık kapı bırakarak ezber bozan bir yanıt vermişti.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

"SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH"

Başarılı popçu, merakla beklenen evlilik takvimi hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Onu da muhtemelen konserden hemen önceki röportajda söylemişimdir. Şu an tatildeyiz, tatili bitireyim ondan sonra... Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah."

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Evlilik sorularına verdikleri yanıtlarla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, bu kez kökenleriyle gündeme geldi. Ünlü çiftin memleketleri sosyal medyada merak edilirken, Oğuzhan Koç'un Erzincan doğumlu olduğu ve çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdiği, Hazal Subaşı'nın ise İzmirli olduğu ortaya çıktı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

BAŞARILI SUNUCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu ortaya çıktı.

Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı

YASEMİN ESMERGÜL

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.