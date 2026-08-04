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Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı
Paylaşmalara doyamadı! Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile romantik tatilinden yeni kareler yayınladı
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Antalya tatilinden yaptığı romantik paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Çiftin aşk dolu kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samimi pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü ikiliyi görenler "Maşallah" demeden edemedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:16