Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes "Altı Üstü İstanbul" oyuncularını konuşuyor!
atv ekranlarında Pazartesi akşamlarına damga vuran "Altı Üstü İstanbul", kısa sürede izleyicinin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Sürükleyici hikâyesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosunun ekrana yansıyan eşsiz uyumu, diziyi her hafta en çok konuşulan yapımlar arasına taşıyor. Gönülleri fetheden bu başarılı ekip, sergiledikleri performans ve yüksek enerjileriyle seyirciden tam not almaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:07