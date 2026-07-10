Trend Galeri Trend Magazin Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes "Altı Üstü İstanbul" oyuncularını konuşuyor!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes "Altı Üstü İstanbul" oyuncularını konuşuyor!

atv ekranlarında Pazartesi akşamlarına damga vuran "Altı Üstü İstanbul", kısa sürede izleyicinin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Sürükleyici hikâyesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosunun ekrana yansıyan eşsiz uyumu, diziyi her hafta en çok konuşulan yapımlar arasına taşıyor. Gönülleri fetheden bu başarılı ekip, sergiledikleri performans ve yüksek enerjileriyle seyirciden tam not almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:07
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

Setteki samimi arkadaşlıklarını sosyal medyaya da taşıyan oyuncuların birlikte çektikleri eğlenceli akım videoları,

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

kamera arkası paylaşımları kısa sürede binlerce kez izlenirken, izleyicilerden de yoğun ilgi görüyor.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

Hem ekran önündeki başarılı performansları hem de ekrana yansıyan doğal enerjileriyle adından söz ettiren ekip,

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sevgilin hem yalancı hem de hırsız!" | Video

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi: Herkes Altı Üstü İstanbul oyuncularını konuşuyor!

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör