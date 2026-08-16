Trend
Galeri
Trend Magazin
Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...
Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...
Pelin Akil, Anıl Altan ile sonlanan evliliğinin ardından ikiz kızları Alin ve Lina ile tatile çıktı. İkizleriyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kızlarının kendisini öpücüklere boğduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 08:07