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Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...

Pelin Akil, Anıl Altan ile sonlanan evliliğinin ardından ikiz kızları Alin ve Lina ile tatile çıktı. İkizleriyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kızlarının kendisini öpücüklere boğduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 08:04 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 08:07
Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliğini bitiren Pelin Akil, çocuklarıyla tatile çıktı.

Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...

Sık sık boşandığı eşiyle çocukları için bir araya gelen oyuncu, bu kez anne-kız tatili organize etti.

Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...

Alin ve Lina ile birlikte vakit geçiren oyuncu, ikizlerinin kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı. Bir hayli mutlu olan Akil, "Bence mükemmel bir fotoğraf" dedi.

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Pelin Akil’den kızlarıyla mutluluk pozu! İkizleri Alin ve Lina annelerini öpücüklere boğdu...

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