Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! “İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma”

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde 41 yaşına girdi. Evli olan Melek Zübeyde Tatlıses'in Efe, Ali, Bal adından 3 çocuğu var. Usta sanatçı Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Duygusal bir mesaj yayınlayan Perihan Savaş, kızına "İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma" diye seslendi. Melek Zübeyde'nin güzelliği ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde annesine olan benzerliği ile sosyal medya ilgi odağı oldu. İşte Perihan Savaş'ın dikkat çeken paylaşımı…