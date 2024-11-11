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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! “İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma”

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde 41 yaşına girdi. Evli olan Melek Zübeyde Tatlıses'in Efe, Ali, Bal adından 3 çocuğu var. Usta sanatçı Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Duygusal bir mesaj yayınlayan Perihan Savaş, kızına "İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma" diye seslendi. Melek Zübeyde'nin güzelliği ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde annesine olan benzerliği ile sosyal medya ilgi odağı oldu. İşte Perihan Savaş'ın dikkat çeken paylaşımı…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 08:06
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş, yeni yaşına girdi. Usta sanatçı Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum günün duygusal sözlerle kutladı.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma

Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma

Perihan Savaş, kızının doğum gününü nostaljik fotoğraflarla kutladı.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma

"İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR MELEK GİRMİŞ HAYATIMA"

Perihan Savaş paylaşımına "Benim güzeller güzelim ilk göz ağrım Allah seni çocuklarını eşini kem gözlerden korusun çok seviyorum iyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin" notunu ekledi.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 41 yaşında! İyi ki senin gibi bir Melek girmiş hayatıma
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