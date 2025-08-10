Trend
Perihan Savaş'tan yakışıklı torunu Fahri Efe'ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! "İlk adımlarında ben seni taşıdım"
Türk sinemasının usta oyuncusu Perihan Savaş, türkücü İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek'ten olan torunu Fahri Efe'nin dooğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 09:24