Trend Galeri Trend Magazin Perihan Savaş'tan yakışıklı torunu Fahri Efe'ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! "İlk adımlarında ben seni taşıdım"

Perihan Savaş'tan yakışıklı torunu Fahri Efe'ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! "İlk adımlarında ben seni taşıdım"

Türk sinemasının usta oyuncusu Perihan Savaş, türkücü İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek'ten olan torunu Fahri Efe'nin dooğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 09:24
Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Geçtiğimiz günlerde 68 yaşına giren Yeşilçam'ın en çok dikkat çeken yüzlerinden biri olan Perihan Savaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Başarılı oyuncu doğum gününü oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini Melis Ketenci ile kutlamıştı. Savaş'ın doğum günü karelerine takipçilerinden çok sayıda beğeni gelmişti.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Perihan Savaş, 1987 yılında meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten bir de oğulları olmuştu. 1994 yılında kalp krizi geçiren ve beyninde hasar oluşan Yılmaz Zafer, 1,5 yıllık yaşam mücadelesini 9 Kasım 1995'te kaybetmişti.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Ardından İbrahim Tatlıses ile evlilik gerçekleştiren Perihan Savaş,İbrahim Tatlıses ile Melek Zübeyde adında bir kızları olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Şimdilerde 40'lı yaşlarında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor. Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Savaş, kızı Zübeyde Melek'in oğlu Fahri Efe'ye olan sevgisini sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Son olarak torunu Fahri Efe'nin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla kutlayan Savaş, paylaşımında duygulandıran sözlere yer verdi.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Savai, torununun küçüklük ve yeni halini yayınladığı paylaşımına şu notu düştü: "İlk göz ağrım canımın içi kuzum sırtımda kucağımda ilk adımlarında ben seni taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun Allah'ım seni korusun iyiki doğdun birtanem"

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Duygulandıran bu paylaşımının ardından usta sanatçının bu sözlerine takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Öte yandan Savaş'ın bir diğer çocuğu olan Melek Zübeyde, güzelliği ve zarafeti ile annesine benzetiliyor. 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştiren Melek Zübeyde çiftinin bu evlilikten Efe, Ali ve Bal adından 3 çocuğu bulunuyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Zübeyde Melek Akkaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitiren İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor. Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Perihan Savaş’tan yakışıklı torunu Fahri Efe’ye kıskandıran doğum günü paylaşımı! İlk adımlarında ben seni taşıdım

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...