Perşembe akşamı güneş atv’de doğdu! Güneşin Doğduğu Yer zirveyi kimseye bırakmadı

Kenan ile Hanzade evlendi

Kozanlar ile Atahanlılar, kurdukları iş ortaklığını Kenan ve Hanzade'nin evliliğiyle daha da güçlendirmeye hazırlandı. Adana'nın ileri gelenlerinin katıldığı görkemli bir düğün organize edildi. İki ailenin güç birliğini ilan ettiği düğünde herkes mutluluk yaşarken konağın kapısından Leyla'nın girmesiyle ortalık karıştı.

Leyla düğünü bastı, oğluna koştu

Hapisten çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden Adana'ya gelen Leyla, Kenan ile Hanzade'nin düğününe tanık oldu. Yıllar sonra Emir'i karşısında gören Leyla, büyük bir hasretle oğluna koştu. Emir'i kucağına alan Leyla, ona annesi olduğunu söyledi.

Leyla'nın hayatta olduğunu gören Hanzade ve düğüne katılan herkes büyük bir şok yaşadı. Leyla, oğlunun kendisinden kaçırıldığını ve üzerine suç atıldığını haykırırken Kenan, Emir'i Leyla'nın kucağından zorla aldı. Leyla, Kenan'a kendisine kurulan tuzağı anlatmak istedi ama Kenan yine onun sözlerine inanmayarak onu oradan uzaklaştırdı.

Düğüne neşe içinde devam edilmesini isteyen Celadet'in planı, Ceyhun'un sert tepkisiyle bozuldu. Gerçeğin kendilerinden saklanmasını kabul edemeyen Ceyhun, düğünü bitirdi ve konukları gönderdi.