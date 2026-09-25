Perşembe akşamı güneş atv’de doğdu! Güneşin Doğduğu Yer zirveyi kimseye bırakmadı

Ceyhun, Kenan'a duyduğu güveni kaybetti
Üç yıl boyunca bütün Adana'nın kandırılmasına öfkelenen Ceyhun, Kenan ve Celadet'ten hesap sordu. Kenan'ın kendisinden ve Hanzade'den böylesine büyük bir gerçeği saklamasını kabullenemedi.
Kenan, Leyla'nın yasaklı madde kullandığı ve arabasında bulunduğu için hapse girdiğini anlattı. İki çocukluk arkadaşının tartışması giderek büyüdü. Kenan, ailesini ve itibarını koruduğunu savunurken Ceyhun, hiçbir gerekçenin bir anneyi evladından ayırmayı haklı çıkaramayacağını söyledi. Leyla'nın söyledikleri Ceyhun'un kafasında soru işaretleri oluşturdu.
Ceyhun, Kozanlarla kurdukları iş ortaklığını bitirmek istese de Devran, Hanzade'nin evliliğinin zarar görmesini istemediği için karşı çıktı.
Hanzade, ailesine karşı Kenan'ın yanında durdu
Ceyhun, Hanzade'yi kendi evlerine götürmek istedi. Ancak Hanzade, Kenan'ı sevdiğini söyleyerek kocasının yanında kalmayı seçti. Kardeşinin kararını kabullenemeyen Ceyhun, Hanzade'ye rest çekti.
Hanzade evliliğine sırlarla başlamak istemedi ve Kenan'dan bütün gerçeği anlatmasını istedi. Kenan, Leyla'yı Berlin'de bir batakhanede bastığını söyledi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Kenan, bu nedenle Leyla'yı hayatından çıkardığını ve Emir'in annesinin kim olduğunu öğrenmesini istemediğini söyledi.
Kenan'ın Leyla'yı bir dönem gerçekten sevdiğini öğrenen Hanzade'nin içindeki şüphe tamamen kaybolmadı. Leyla'nın dönüşünün ardından Kenan'ın verdiği tepki, Hanzade'ye onun eski karısına karşı duygularının hala bitmemiş olabileceğini düşündürdü.