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Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan'dan aşk dolu kutlama!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ 52. yaşını kutladı. Eşi Yağmur Atacan'dan romantik ve aşk dolu doğum günü mesajı geldi. Ünlü çiftin bu özel anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 13:26
Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

Yıllardır örnek çiftler arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, özel hayatlarından samimi anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

Pınar Altuğ'un 52. yaş gününde eşi Yağmur Atacan'dan gelen aşk dolu ve romantik mesaj da çiftin birbirlerine duyduğu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

Eşinin fotoğraflarını paylaşan Atacan altına ise, "Yılların yakıştığı kadın… Geçtiğimiz senenin de hakkını, fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. 🥰 İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki "iyikim" oldun. ❤️" notunu düştü.

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

Atacan'ın aşk dolu paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

İşte mutlu evlilikleriyle adından söz ettiren diğer ünlü çiftler...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN