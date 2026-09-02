Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

Eşinin fotoğraflarını paylaşan Atacan altına ise, "Yılların yakıştığı kadın… Geçtiğimiz senenin de hakkını, fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. 🥰 İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki "iyikim" oldun. ❤️" notunu düştü.