Pınar Altuğ 52 oldu! Eşi Yağmur Atacan’dan aşk dolu kutlama!

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Yıllardır örnek çiftler arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, özel hayatlarından samimi anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Pınar Altuğ'un 52. yaş gününde eşi Yağmur Atacan'dan gelen aşk dolu ve romantik mesaj da çiftin birbirlerine duyduğu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Eşinin fotoğraflarını paylaşan Atacan altına ise, 'Yılların yakıştığı kadın… Geçtiğimiz senenin de hakkını, fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. 🥰 İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki 'iyikim' oldun. ❤️' notunu düştü. Atacan'ın aşk dolu paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte mutlu evlilikleriyle adından söz ettiren diğer ünlü çiftler... DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ TAMER LEVENT- SENAN LEVENT IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ