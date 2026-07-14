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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin ev hallerine dair paylaştığı samimi diyalog kısa sürede gündem oldu. Ünlü çift arasında yaşanan tatlı fikir ayrılığı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölerken, yorumlarda yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:24
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Yıllardır örnek çiftler arasında gösterilen Altuğ ve Atacan, zaman zaman özel hayatlarından kesitleri takipçileriyle paylaşırken, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Bu kez ünlü çiftin gündeme gelme nedeni ise ilişkilerindeki küçük bir fikir ayrılığı oldu. Günlük hayatta pek çok kişinin farklı düşündüğü bir konu üzerine yaptıkları sohbet sırasında yaşanan tatlı atışma, kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın karşılıklı açıklamaları, takipçileri "Kim haklı?" sorusuyla ikiye böldü.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ, 'çorap' konusuyla ilgili düşüncesini şu sözlerle dile getirdi: "Yahu bir çorap giyilip bir yere atıldıysa zaten kirlidir o. Niye tekrar ayağına giyiyorsun?"

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Bunun üzerine Yağmur Atacan ise şu yanıtı verdi: "Belki o anda yeteri kadar giyilmemiştir. Yani giyip belki ayakkabıya girmeden bile bir dakika sonra bırakmış olabilirsin. Sonuçta bazen giyiyorsun, pantolonunun rengiyle çorabının rengi tutmuyor. Bırakıyorsun çorabı."

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ, eşinin bu sözlerine karşı çıkarak: "Başka niye bırakıyorsun? Eğer öyle bir şeyse çıkart, çekmeceye geri koy." dedi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Yağmur Atacan ise savunmasını sürdürerek şu ifadeleri kullandı: "Artık o ayağına değdi ve onu bir daha çekmeceye koymak daha yanlış bence. Kenara koy. İkinci kullanım için onu ayır. Kabul et, harika cevaplarımla yani lütfen mantıklı cevaplarımla şu anda erkekleri gayet iyi savunmaya başladım."

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ ise sohbetin sonunda esprili bir göndermede bulunarak: "Kadınların hep... Şu anda diyorlar ki: 'Şu kadar bile cevap veremedi.'" sözleriyle kahkahaya boğdu.

Ünlü çiftin bu samimi sohbeti sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar da kendi görüşlerini paylaşarak tartışmaya dahil oldu. Bazı kullanıcılar Pınar Altuğ'un düşüncesini destekleyerek onu haklı bulurken, bazıları ise Yağmur Atacan'ın savunmasına katılarak ünlü oyuncuya destek verdi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

TATLI ATIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKEN ÇİFT GEÇEN HAFTALARDA KIZLARININ MEZUNİYETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Su, liseden mezun olarak anne ve babasına büyük bir gurur yaşatmıştı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı mezuniyet fotoğraflarının altına şu duygusal notu düşmüştü:

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

"12 SENE ÖNCE MİNNACIKTIN"

"12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun"

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurgulamıştı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne sermişti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Geçtiğimiz aylarda annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirmişti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıklamıştı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

MERYEM UZERLİ

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.