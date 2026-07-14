Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?

Pınar Altuğ ise sohbetin sonunda esprili bir göndermede bulunarak: "Kadınların hep... Şu anda diyorlar ki: 'Şu kadar bile cevap veremedi.'" sözleriyle kahkahaya boğdu.

Ünlü çiftin bu samimi sohbeti sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar da kendi görüşlerini paylaşarak tartışmaya dahil oldu. Bazı kullanıcılar Pınar Altuğ'un düşüncesini destekleyerek onu haklı bulurken, bazıları ise Yağmur Atacan'ın savunmasına katılarak ünlü oyuncuya destek verdi.