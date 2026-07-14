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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan karşı karşıya! Evdeki o tartışma sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin ev hallerine dair paylaştığı samimi diyalog kısa sürede gündem oldu. Ünlü çift arasında yaşanan tatlı fikir ayrılığı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölerken, yorumlarda yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:24