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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...
2008 yılında dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle adlarından söz ettiren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, eski tutkularına geri döndü. Kızları Su ile mutlu bir aile tablosu çizen ünlü çift, Bodrum'daki tekne tatillerinde objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:21