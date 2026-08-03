Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

Son olarak Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile tatillerini Bodrum'da teknede geçiriyor. Uzun yıllardır tekneyle açılan çift, bir ara bu sevdalarına ara verip teknelerini satmıştı. Çift, eski günlerine geri dönüp yeniden tekneyle denizlere açıldı. Atacan ve Altuğ, kimi zaman tavla oynadı, kimi zaman da denize girip keyif yaptı.