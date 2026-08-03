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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

2008 yılında dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle adlarından söz ettiren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, eski tutkularına geri döndü. Kızları Su ile mutlu bir aile tablosu çizen ünlü çift, Bodrum'daki tekne tatillerinde objektiflere yansıdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:21
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

Yıllardır örnek çiftler arasında gösterilen Altuğ ve Atacan, zaman zaman özel hayatlarından kesitleri takipçileriyle paylaşırken, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

Son olarak Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile tatillerini Bodrum'da teknede geçiriyor. Uzun yıllardır tekneyle açılan çift, bir ara bu sevdalarına ara verip teknelerini satmıştı. Çift, eski günlerine geri dönüp yeniden tekneyle denizlere açıldı. Atacan ve Altuğ, kimi zaman tavla oynadı, kimi zaman da denize girip keyif yaptı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

ÖZGÜN UĞURLU-NİDA KARAÇAR

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti eski tutkusuna geri döndü! Teknede romantik anlar böyle yansıdı...

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR