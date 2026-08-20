Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: "Yavaştan deliriyoruz"

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bırakmıştı.