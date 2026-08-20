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Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: 'Yavaştan deliriyoruz'
Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: "Yavaştan deliriyoruz"
Sosyal medyada daha önce de IBAN paylaşıp para isteyen takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez mesaj kutusuna düşen rakamla neye uğradığını şaşırdı. Takipçisinin pes dedirten talebini paylaşan ünlü oyuncu, verdiği sitem dolu yanıtla yine gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 16:46