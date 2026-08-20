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Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: "Yavaştan deliriyoruz"

Sosyal medyada daha önce de IBAN paylaşıp para isteyen takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez mesaj kutusuna düşen rakamla neye uğradığını şaşırdı. Takipçisinin pes dedirten talebini paylaşan ünlü oyuncu, verdiği sitem dolu yanıtla yine gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 16:46
Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da yıldızını parlatan oyuncu Pınar Altuğ, başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Kariyerindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan Altuğ, sevenlerinin dikkatini çekiyor.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

450 BİN TL'LİK TALEBİN ARDINDAN BİR YENİSİ DAHA

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, zaman zaman takipçilerinden gelen borç ve yardım istekleriyle gündeme geliyor.

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Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Daha önce bir takipçisinin kendisinden 450 bin TL istemesi üzerine sitem eden Altuğ, mesaj kutusuna gelen son taleple yeniden neye uğradığını şaşırdı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

"500 BİNE İHTİYACIM VAR"

Bir kullanıcının "Pınar Hanım, bana yardım eder misiniz lütfen, 500 bine ihtiyacım var" mesajını gören oyuncu, gelen bu talebi ekran görüntüsüyle sosyal medya hesabından paylaştı. İstenen rakamın büyüklüğü karşısında sessiz kalamayan Altuğ, takipçisine mizahi bir dille yanıt verdi.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

"YAVAŞTAN DELİRİYORUZ"

Gelen mesajı tiye alan Pınar Altuğ, paylaşımına şu notu ekledi:

"Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa... Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki."

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, özel hayatı ve aile yaşantısıyla da mercek altına alınıyor.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

GİZEM KARACA- KEMAL EKMEKÇİ

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

İkili, ilk kez anne- baba olarak kızları Yaz'ı kucaklarına aldı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

ÇILGIN SEDAT

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

İLKER AKSUM

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

MEHMET ALİ ERBİL

Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

EMİNE ÜN

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutlamıştı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bırakmıştı.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI

Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri.

Pınar Altuğ’u şaşırtan yardım talebi! Takipçisinin o mesajına tepki gösterdi: Yavaştan deliriyoruz

Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, geçen aylarda bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti.