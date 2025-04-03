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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Geçen günlerde bebeklerini kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğulları olan ünlü çiftin ne isim koyacağı ise merak konusu olmuştu. Bakın gözde çift bebeklerine hangi ismi koydu!

Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:29
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

'EVET EVLENİYORUZ"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çift, uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.