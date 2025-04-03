Trend Galeri Trend Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Geçen günlerde bebeklerini kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğulları olan ünlü çiftin ne isim koyacağı ise merak konusu olmuştu. Bakın gözde çift bebeklerine hangi ismi koydu!