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Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın'dan destek

Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı Türkiye'nin gündeminde. 4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı. Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken ailesi yaşadıkları daireden çıkarıldı, babası ise işini kaybetti. Tepkilere neden olan bu gelişmelerden sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin 1 yıllık kirasını ödemeye talip oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 12:47
Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın’dan destek

Birkaç gün önce Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı herkesi dehşete düşürmüştü. Dört yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olayın yankıları sürerken küçük kızın babası da işinden oldu. "Ne yapacağımı bilemiyorum" diyen Asiye'nin babasını duyan Demet Akalın, hemen harekete geçti.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın’dan destek

Gaziantep'te yaşayan dört yaşındaki Asiye Ateş, oturduğu sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin iki pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın’dan destek

Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Minik Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken, babası Hüseyin Ateş, tüm bunların ardından bir şok daha yaşadı.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın’dan destek

Ateş Ailesi hem oturdukları daireden çıkarıldı hem de baba Hüseyin Ateş işini kaybetti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Hüseyin Ateş, hastanede yaptığı açıklamada; "Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın’dan destek

Bu gelişmelerden sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin bir yıllık kirasını ödeyebileceğini açıkladı.

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