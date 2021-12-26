Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ve ailesine Demet Akalın’dan destek

Birkaç gün önce Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı herkesi dehşete düşürmüştü. Dört yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olayın yankıları sürerken küçük kızın babası da işinden oldu. "Ne yapacağımı bilemiyorum" diyen Asiye'nin babasını duyan Demet Akalın, hemen harekete geçti.

Gaziantep'te yaşayan dört yaşındaki Asiye Ateş, oturduğu sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin iki pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Minik Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken, babası Hüseyin Ateş, tüm bunların ardından bir şok daha yaşadı.

Ateş Ailesi hem oturdukları daireden çıkarıldı hem de baba Hüseyin Ateş işini kaybetti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Hüseyin Ateş, hastanede yaptığı açıklamada; "Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.