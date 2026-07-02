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Podyumu bırakıp Bursa'ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, iş insanı Erman Ademoğlu ile evlendikten sonra yerleştiği Bursa'da ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Fettah Baran'ın ardından ikinci oğlunu kucağına alan tescilli güzel, bebeğine bakın ne isim verdi.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:19
Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Açalya Samyeli Danoğlu, 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takmıştı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Tescilli güzel ardından modellik yapmayarak oyunculuk kariyerine başlamıştı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Birçok dizi ve filmde rol alan Açalya, 2016 yılında işadamı Erman Ademoğlu ile evlenip Bursa'ya yerleşmişti.

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Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

2020 yılında ilk oğlu Fettah Baran'ı dünyaya getiren Açalya, oğlunu kendisi büyütmek istediği için sektörden uzaklaşmıştı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Bu süreçte güzellik sektörüne adım atan Açalya, ticarette de başarılı olduğunu gösterdi.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Ünlü güzel, geçen ay ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Ademoğlu Ailesi, çocuklarına Ahmet Boran adını verdi.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

KARSU DÖNMEZ

"Jest Oldu" şarkısıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Başarılı şarkıcı, evlendikten üç ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" paylaşımıyla hamile olduğunu müjdelemişti.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Güzel sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ise oğlu Blues'u dünyaya getirdiğini şu duygusal sözlerle ifade etmişti:

"Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

"ALDIĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Çekirdek ailesiyle geçirdiği huzurlu anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adeta çifte mutluluk yaşadığını gözler önüne serdi. Eşi Mike Schrama ile evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Karsu, bu özel günü hayatının en anlamlı sürprizlerinden biriyle kutladı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Sosyal medya hesabından duygusal bir not yayınlayan başarılı sanatçı, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Aldığımız en güzel hediye" diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu'nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı... | Video

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

"Bu yaz, en kıymetli hazinem olan küçücük ailemle her anın tadını çıkarmaya karar verdim. Dün ikinci evlilik yıl dönümümüzdü ve aldığımız en güzel hediye, Blues'un ilk adımlarını atması oldu! Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur..."

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Evlilik yıl dönümünde oğlunun ilk adımlarını attığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

EDA EROL

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermiş ve bu anları sevenleriyle paylaşmıştı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Cinsiyet partisinden bu yana anne olmak için gün sayan Eda Erol, hamilelik sürecini tamamlayarak suda doğum yöntemiyle oğlunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

İlk bebeğini dünyaya getiren Eda Erol, Instagram paylaşımıyla erkek bebeklerine Baran ismini koyduklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Eda Erol, eşi ve minik oğlu Baran ile verdiği sıcacık aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

"CAN KUŞUM"

Mutluluğu gözlerinden okunan taze anne, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eda Erol, son olarak minik oğlu Baran ile baş başa verdiği sıcacık bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Oğlunu kucağına alıp "Can kuşum" notuyla paylaştığı o anlar, takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

SEMİRAMİS PEKKAN

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile sinema ve müziğin unutulmaz figürlerinden olan kardeşi Semiramis Pekkan, onlarca yıldır sanat dünyasının zirvesinde yer alıyor.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Ancak son dönemde hayranlarını derinden üzen gelişmeler yaşanmış, Semiramis Pekkan peş peşe geçirdiği sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Yaşadığı bu zorlu süreçlerde en büyük destekçisi ise her an yanında olan ablası Ajda Pekkan olmuştu.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Sanat dünyasının bu iki dev ismi el ele vererek zor günleri atlatırken, ailenin kameralardan köşe bucak saklanan gizli bir üyesi ilk kez bu kadar net şekilde gündeme geldi.

Podyumu bırakıp Bursa’ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!

Zor günleri geride bırakan Semiramis Pekkan'ın özel hayatı ve ailesi, bu gelişmeyle birlikte yeniden mercek altına alındı. Semiramis Pekkan, 1987 yılında Hintli milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan bu evlilikten, çiftin "Zoran" adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Yolları her ne kadar ayrılsa da dostlukları baki kalan çift, evliliklerini 1996 yılında resmi olarak sonlandırdı.