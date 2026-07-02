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Podyumu bırakıp Bursa'ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!
Podyumu bırakıp Bursa'ya yerleşmişti... Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oldu!
2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, iş insanı Erman Ademoğlu ile evlendikten sonra yerleştiği Bursa'da ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Fettah Baran'ın ardından ikinci oğlunu kucağına alan tescilli güzel, bebeğine bakın ne isim verdi.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:19