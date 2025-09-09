Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın aşkı belgelendi! Çift el ele ilk kez kamera karşısına çıktı!

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.