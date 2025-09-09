Trend Galeri Trend Magazin Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın aşkı belgelendi! Çift el ele ilk kez kamera karşısına çıktı!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşıyor. Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşarken ilk kez el ele görüntülendi. İşte ünlü çiftin birlikte ilk pozları!

Giriş Tarihi: 09.09.2025 00:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 00:54
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'la yaşadığı boşanmanın ardından aşk hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Yakın dönemde, ekranların sevilen oyuncularından Özgü Kaya'yla karşılaşan Dalkılıç, ikili arasında yeni bir aşk başladı.

Çiçeği burnunda çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, magazin gündemini de merak içinde bıraktı.

OLMAZSA OLMAZLARINI SIRALADI!

Özgü Kaya, son olarak aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilişkide kendisi için olmazsa olmaz üç kuralı sıraladı.

"TUTKU OLMAZSA OLMAZ BİRİSİYİM"

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Benim için aşkta; heyecan, saygı ve tutku önemli.

"HUZURU KOKLADIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Huzuru kokladığım bir dönemdeyim, büyüsü bozulsun istemiyorum."

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Murat Dalkılıç ilk kez sevgilisiyle kameralar karşısına çıktı.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, ilk kez el ele görüntülendi.

Çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Dalkılıç, " Bir sonrakine uzun uzun konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Murat Dalkılıç geçirdiği burun estetiği ile ilgili de, "Daha hala geçmiş bir şey yok. Doktorlarla sürekli konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından ikilinin ilişkilerinde ne denli ciddi olup olmadığı merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcılar şimdiden 'ufukta evlilik olur mu?' yorumlarında bulundu.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.