Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın aşkı belgelendi! Çift el ele ilk kez kameralar karşısına çıktı!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşıyor. Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşarken ilk kez el ele görüntülendi. İşte ünlü çiftin birlikte ilk pozları!
