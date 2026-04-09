Popstar Abidin’in rakibiydi, görenler gözlerine inanamadı! Aydan Kaya’nın son hali "Zamanı durdurmuş" dedirtti!

Bir dönemin efsane yarışması Popstar'da Abidin'in rakibi olan aynı zamanda hem güçlü sesi hem de sivri diliyle hafızalara kazınan Aydan Kaya, uzun süren sessizliğini bozdu. Son haliyle sosyal medyayı sallayan ünlü ismin yeni tarzı, adeta 20'liklere taş çıkarttı. İşte Aydan Kaya'nın çok konuşulan o değişimi...

Giriş Tarihi: 09.04.2026 14:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 15:06
2000'li yılların başında Türk televizyonlarında adeta fırtınala estiren Popstar yarışması, aradan geçen onca yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Program sadece bir ses yarışması değil, aynı zamanda polemikleri, unutulmaz jüri çıkışları ve her biri ayrı birer fenomene dönüşen yarışmacılarıyla Türk pop kültürüne damgasını vurmuştu.

İşte o dönemde, hem performansıyla hem de karakteriyle en çok konuşulan isimlerin başında şüphesiz Aydan Kaya geliyordu. Henüz gencecik bir isimken katıldığı yarışmada, sadece şarkı söyleme yeteneğiyle değil, kimseden sözünü sakınmayan o kendine has "sivri diliyle" de dikkatleri üzerine çekmişti.

Sahneye çıktığı an devleşen, güçlü sesiyle dinleyenlerin tüylerini diken diken eden Kaya, kısa sürede milyonların favorisi haline gelmişti. Dönemin en zorlu şarkılarını büyük bir ustalıkla yorumlaması, onu diğer yarışmacıların bir adım önüne taşırken iddialı duruşu ve özgüveniyle hem jüriden tam not alıyor hem de halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu.

Popstar Abidin ile girdiği rekabet ve o dönem sergilediği karizmatik duruş, izleyicinin zihnine adeta kazınmıştı.

Yarışma sonrası müzik kariyerine devam etse de bir süre sonra gözlerden uzak, daha sakin bir hayatı tercih eden ünlü isim, uzun süren bu sessizliğini nihayet bozdu. Yıllardır nerede olduğu ve ne yaptığı merak edilen eski Popstar yıldızı, şimdilerde o unutulmaz haliyle değil, bambaşka bir görüntüsüyle gündemde...

Snob Magazin tarafından görüntülenen Aydan Kaya'nın son halini görenler, adeta küçük dilini yuttu! 20'liklere taş çıkartan fit görüntüsü dikkat çeken Kaya aynı zamanda kendisine sorulan "Bayhan ve Deniz Seki yıllar sonra bir araya geldi. Deniz Seki, 'Sizin için programı terk ettiğini' söyledi. Neler diyeceksiniz?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi:

"İkisi de çok sevdiğim arkadaşım. Yıllardır bunu anlatmaya çalıştım. Deniz Seki orada hikayeye tepki vermişti. 'Hikayeler ses yarışmasının önüne geçiyor' diyerek genel anlamda ifade etmişti. Deniz Seki yanlış anlaşıldı ve yıllarca üzerine gidildi. İyi söylediğimi düşündü ve hakkımı savunmak için söylemişti. Haldun Dormen de o hafta yarışmayı benim için bıraktı. Fatih Aksoy ikna edip çağırdı, Haldun Abi kırmadı geri döndü. O haftaya kadar noter yoktu. O haftadan sonra yarışmaya noter geldi. Haksızlıklar ve olaylar silsilesi yaşandı ama hep Bayhan ve Deniz Seki'ye mal edildi. Buluşmalarına çok mutlu oldum. Bayhan'ı orada yalnız bırakmama ve destek vermek adına oraya kadar gitti. İnsanlar halen kötü yorumlar yapıyor. Yapmayın buna gerek yok. Kötü kalpli olmaya gerek yok. Bayhan, Deniz Seki'ye hindistan cevizi ikram etti. Yarışmadayken portakal sularını sıkar bize getirirdi. O gerçektir Bayhan öyledir. Orada imkanları dahilinde onu yaptı"

POPSTAR'IN BİRİNCİSİ ABİDİN'İN SON HALİ DE 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Aydan Kaya'dan sonra yarışmayı birincilikle tamamlayan Abidin Özşahin de yıllar içindeki fiziksel değişimi ve yeni hayatıyla merak konusu oldu.

YARIŞMAYA BAŞVURU SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatmıştı: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

"DERDİM BİRİNCİ OLMAK DEĞİL, MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRMEKTİ"

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

Hatta 2000'lerde reyting sıralamasında en üst sırada olan bu yarışmaların neredeyse hiçbirinden bir star çıkamadı. Özşahin, bunun nedenini şöyle anlatıyor:

"Kimse sonsuza kadar hatırlanacak diye bir şey yok... Bu yarışma sadece bir platformdu ve bir sürü farklı dinamiği vardır.

Bu yarışmalar birçok kişiye dezavantaj da sağladı. Ben, Popstar'ın ilk birincisi olduğum için hâlâ hatırlanıyorum. Burada olay müzik yapımcısında bitiyordu.

Sektöre yeni girmişsiniz, toy ve çömezsiniz... Sizi çok çok aşan şeyler var. Birinci olmuşsunuz ama bu başarının devamı sözleşmeli olduğunuz yapımcıya bağlı. Star olacağınız yoksa, zaten kim ne yaparsa yapsın olmuyor. Ben bir süre sonra 'Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim?' diye düşündüm ve Ankara'ya yerleştim."

20 YIL ÖNCE SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDUM
Biten bir reality show ya da yarışmadan sonra çoğu katılımcının, büyük bir buhrana kapıldığına denk geldik. Aniden gelen ünün bir anda yok olması birçok yarışmacının psikolojik problemler yaşamasına da neden oldu. Özşahin'e soruyorum, "O kadar yoğun bir ilginin bir anda kesilmesi sonrası ne hissettiniz?"

Abidin'in yanıtı şöyle oluyor: "İlginin aniden kesileceği zaten belliydi. Hızlı gelen şöhretin ilgisi de aniden kesilir. Bu doğanın kanunu. Bu yarışmalardan sonra insanların arkasında durulmadığı için izleyicinin de bu tip yarışmalara ilgisi azaldı.

Yarışmaya katılmak bir prestij değil aksine bir durummuş gibi addedilmeye başlandı. Hayatta hiçbir şey kolay atlatılmıyor. Benim yapılacaklar listem vardı. O listenin içinde ünlü olmak vardı. Bu işin içine girmek, biraz sahne tozunu profesyonel anlamda yutmak, o sektörden insanlarla çevre yapmak...

Bu benim yapılacaklar listemdeydi ve yaptım. Kolay mı oldu? Hiç beklemediğim kadar ünlü olduğum bir dönem var. Bundan 20 yıl önce sokakta yürüyemiyordum. Ama bu süreç de kolay atlatılmıyor.

Hayatta kazandığınız her tecrübe aslında çektiğiniz acılardan edindiğinizdir. Bu sıkıntılar ya da önümü göremediğim anlar hayata daha gerçekçi bakmamı sağladı.

Hiçbir zaman 'Birinci oldum, bundan sonra hayatım muhteşem gidecek' diye düşünmedim. Her zaman B, C, D planlarım vardı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren hatta intiharı bile düşünen insanlar oldu. Bu noktada eş, dost ve aile çok önemli.

Benim öyle bir şansım vardı. O yüzden size yarışma sonrasına diar kötü bir tablo çizemiyorum. Ama şunun altını çizmek isterim... Bu pozitif düşünme şekline erişmem çok da toz pembe bir süreçle olmadı, zordu."

POPSTAR'I AŞMAK İÇİN UZUN ZAMAN HARCADIM
Popstar Abidin, şimdilerde kurumsal iletişim ve marka danışmanlık hizmeti veren bir şirketin sahibi. Özşahin, yaptığı işi şöyle anlatıyor:

"2017 yılında kendi şirketimi kurdum. Yarışmadan bir süre sonra reklam müzikleri yaparak ajanslarla çalıştım. Ardından kendi işimi geliştirdim ve marka stratejileri yapmaya başladım. Ankara'da kurumsal firmalara marka danışmanlığı hizmeti veriyorum. Çeşitli sektörlerden firmalar bunlar..."

Özşahin'e soruyorum, "Müşterileriniz kurumsal kimliğinizle toplantı yaptığınız sırada Popstar'la ilgili sorular soruyorlar mı?" O da gülerek cevaplıyor:

