Popstar Mehtap yeni imajıyla Barbie’ye benzetildi! İşte Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi!

Popstar Mehtap oldu Barbie Mehtap! Popstar yarışmasıyla yıldızı parlayan ünlü şarkıcı yeni imajıyla görenleri çok şaşırttı. Mehtap Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Değişimiyle görenleri hayrete düşüren Popstar Mehtap, takipçilerinden tam not aldı. Yayınladığı dönem ilgi ile izlenen Popstar yarışmasına yakın arkadaşının ısrarıyla katılan Mehtap Yılmaz, yarışmada, dobra tavrıyla, dikkat çeken açıklamalarıyla ve güçlü sesiyle çok sevilmişti. Ünlü şarkı Mehtap Yılmaz yeni imajıyla Barbie bebeğe benzetildi. İşte inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:48