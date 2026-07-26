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Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD'de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla tanınan Eser Bayar, şöhretin ardından gözlerden uzak bir yaşamı seçti. Türkiye'yi geride bırakıp Amerika'da evlenip barklanan ünlü isim, uzun yıllar sonra sosyal medyada yeniden hatırlandı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 15:25
Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

2000'li yılların başında Türk televizyonlarında adeta fırtınala estiren Popstar yarışması, aradan geçen onca yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Program sadece bir ses yarışması değil, aynı zamanda polemikleri, unutulmaz jüri çıkışları ve her biri ayrı birer fenomene dönüşen yarışmacılarıyla Türk pop kültürüne damgasını vurmuştu.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Yarışmada duruşu, sempatik tavırları ve seslendirdiği türkülerle geniş bir hayran kitlesi edinen Eser Bayar da bu isimlerin başında geliyordu. Aslen Samsunlu olan Bayar, sanata yabancı bir aileden gelmiyordu; müziğe olan tutkusunu Türk Halk Müziği mezunu babasından almıştı. Ancak sanat dünyasına adım atmadan önce ciddi bir spor geçmişine sahipti. Yaklaşık 8 yıl boyunca kalecilik yapan, Samsunspor genç takımında forma giyen ve hatta Ümit Milli Takım kadrosuna kadar yükselen Bayar, geçirdiği menisküs sakatlığı sonrası futbolu bırakmak zorunda kalarak rotasını müziğe çevirmişti.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

YARIŞMA SONRASI SOLO ALBÜM VE OYUNCULUK

Annesinin teşvikiyle katıldığı Popstar yarışmasını 7. sırada tamamlayan Eser Bayar, yarışmanın ardından jüri üyesi Ercan Saatçi'nin de desteğiyle müzik çalışmalarına hız verdi. Yaklaşık 9 aylık bir stüdyo sürecinin ardından Yıldız Tilbe, Gökhan Özen ve Ercan Saatçi gibi usta isimlerin bestelerinin yer aldığı "Aşkımı İtiraf Ediyorum" isimli ilk solo albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm çalışmasının yanı sıra bir dönem oyunculuk deneyimi de yaşayan ünlü isim, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konsere imza attı.

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Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

ŞÖHRETİN ARDINDAN MİAMİ'DE YENİ BİR SAYFA

Spot ışıklarının ve göz önündeki yaşamın ardından radikal bir karar alan Eser Bayar, Türkiye'deki kariyerini noktalandırıp Amerika'ya yerleşti.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

2015 yılında Miami'de Eda Aydın ile dünyaevine giren ve burada kendine gözlerden uzak, sakin bir aile yaşamı kuran ünlü isim, şöhretli günleri geride bıraktı.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun yıllardır ekranlardan ve magazin basınından tamamen uzak bir yaşam süren Eser Bayar, o dönem Miami'deki evliliğiyle yansıyan karelerinin ardından adeta sırra kadem bastı.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Sosyal medyada eski Popstar günlerinin tekrar hatırlanmasıyla birlikte yeniden kullanıcıların radarına takılan Bayar'ın, basına yansıyan son fotoğraflarından bu yana Miami'de gözlerden uzak sürdürdüğü gizemli hayatı ve değişimi merak konusu olmaya devam ediyor.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Popstar yarışmasında adını duyuran ve yıllar sonra gündeme gelen isim Mehtap Yılmaz olmuştu!

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

O fırtınalı dönemin en dobra, en içten ve sesiyle herkesi büyüleyen ismi Mehtap Yılmaz, bugünlerde bambaşka bir hikaye ile gündemde.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİ ANLAR...

Yarışmadaki başarısının ardından sahnelerin aranan ismi haline gelen Mehtap, 2023 yılında hayranlarını yasa boğan bir haberle sarsılmıştı. Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ünlü sanatçı tedavi sürecine girmişti.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

KÜLLERİNDEN DOĞDU: 2 BEDEN İNCELDİ!

Gözlerden uzak kaldığı dönemde sadece sağlığına kavuşmakla kalmayan Mehtap, adeta kendini yeniden inşa etti. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, tam 2 beden birden incelerek iğne ipliğe döndü.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANIYOR

2 Sayfa kameralarına yansıyan Mehtap Yılmaz, fit ve enerjik görüntüsüyle dikkat çekti. Popstar Mehtap yenilenmiş haliyle kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Popstar Mehtap'ın ardından diğer yarışmacıların yıllar içinde geçirdiği değişim de gündeme geldi.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

O isimlerden biri de Aydan Kaya'ydı...

Henüz gencecik bir isimken katıldığı yarışmada Aydan Kaya sadece şarkı söyleme yeteneğiyle değil, kimseden sözünü sakınmayan o kendine has "sivri diliyle" de dikkatleri üzerine çekmişti.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Sahneye çıktığı an devleşen, güçlü sesiyle dinleyenlerin tüylerini diken diken eden Kaya, kısa sürede milyonların favorisi haline gelmişti. Dönemin en zorlu şarkılarını büyük bir ustalıkla yorumlaması, onu diğer yarışmacıların bir adım önüne taşırken iddialı duruşu ve özgüveniyle hem jüriden tam not alıyor hem de halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Popstar Abidin ile girdiği rekabet ve o dönem sergilediği karizmatik duruş, izleyicinin zihnine adeta kazınmıştı.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Yarışma sonrası müzik kariyerine devam etse de bir süre sonra gözlerden uzak, daha sakin bir hayatı tercih eden ünlü isim, uzun süren bu sessizliğini nihayet bozdu. Yıllardır nerede olduğu ve ne yaptığı merak edilen eski Popstar yıldızı, şimdilerde o unutulmaz haliyle değil, bambaşka bir görüntüsüyle gündemde...

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Aydan Kaya'nın son halini görenler, adeta küçük dilini yuttu! 20'liklere taş çıkartan fit görüntüsü dikkat çeken Kaya aynı zamanda kendisine sorulan "Bayhan ve Deniz Seki yıllar sonra bir araya geldi. Deniz Seki, 'Sizin için programı terk ettiğini' söyledi. Neler diyeceksiniz?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi:

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

"İkisi de çok sevdiğim arkadaşım. Yıllardır bunu anlatmaya çalıştım. Deniz Seki orada hikayeye tepki vermişti. 'Hikayeler ses yarışmasının önüne geçiyor' diyerek genel anlamda ifade etmişti. Deniz Seki yanlış anlaşıldı ve yıllarca üzerine gidildi. İyi söylediğimi düşündü ve hakkımı savunmak için söylemişti. Haldun Dormen de o hafta yarışmayı benim için bıraktı. Fatih Aksoy ikna edip çağırdı, Haldun Abi kırmadı geri döndü. O haftaya kadar noter yoktu. O haftadan sonra yarışmaya noter geldi. Haksızlıklar ve olaylar silsilesi yaşandı ama hep Bayhan ve Deniz Seki'ye mal edildi. Buluşmalarına çok mutlu oldum. Bayhan'ı orada yalnız bırakmama ve destek vermek adına oraya kadar gitti. İnsanlar halen kötü yorumlar yapıyor. Yapmayın buna gerek yok. Kötü kalpli olmaya gerek yok. Bayhan, Deniz Seki'ye hindistan cevizi ikram etti. Yarışmadayken portakal sularını sıkar bize getirirdi. O gerçektir Bayhan öyledir. Orada imkanları dahilinde onu yaptı"

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

POPSTAR'IN BİRİNCİSİ ABİDİN'İN SON HALİ DE 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Aydan Kaya'dan sonra yarışmayı birincilikle tamamlayan Abidin Özşahin de yıllar içindeki fiziksel değişimi ve yeni hayatıyla merak konusu oldu.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

YARIŞMAYA BAŞVURU SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatmıştı: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

"DERDİM BİRİNCİ OLMAK DEĞİL, MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRMEKTİ"

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

Hatta 2000'lerde reyting sıralamasında en üst sırada olan bu yarışmaların neredeyse hiçbirinden bir star çıkamadı. Özşahin, bunun nedenini şöyle anlatıyor:

Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD’de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...

"Kimse sonsuza kadar hatırlanacak diye bir şey yok... Bu yarışma sadece bir platformdu ve bir sürü farklı dinamiği vardır.