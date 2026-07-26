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Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD'de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...
Popstar yıldızı sahneleri bıraktı, ABD'de kendine bambaşka bir hayat kurdu! Eser Bayer yıllar sonra gündemde...
Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla tanınan Eser Bayar, şöhretin ardından gözlerden uzak bir yaşamı seçti. Türkiye'yi geride bırakıp Amerika'da evlenip barklanan ünlü isim, uzun yıllar sonra sosyal medyada yeniden hatırlandı.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 15:25