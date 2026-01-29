Trend Galeri Trend Magazin Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

2000'li yıllara damga vuran Popstar yarışması, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Abidin Özşahin, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Özşahin, yıllar sonra farklı bir meslekle yeniden gündeme geldi. Bir zamanların popüler isminin bugünkü hayatı duyanları hayrete düşürdü. Müzik dünyasından uzaklaşan ünlü ismin yeni mesleği şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:21
Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Bakın şimdi neler yapıyor!

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"DERDİM BİRİNCİ OLMAK DEĞİL, MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRMEKTİ"

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Hürriyet'in haberine göre; Hatta 2000'lerde reyting sıralamasında en üst sırada olan bu yarışmaların neredeyse hiçbirinden bir star çıkamadı. Özşahin, bunun nedenini şöyle anlatıyor:

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"Kimse sonsuza kadar hatırlanacak diye bir şey yok... Bu yarışma sadece bir platformdu ve bir sürü farklı dinamiği vardır. Bu yarışmalar birçok kişiye dezavantaj da sağladı. Ben, Popstar'ın ilk birincisi olduğum için hâlâ hatırlanıyorum. Burada olay müzik yapımcısında bitiyordu.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Sektöre yeni girmişsiniz, toy ve çömezsiniz... Sizi çok çok aşan şeyler var. Birinci olmuşsunuz ama bu başarının devamı sözleşmeli olduğunuz yapımcıya bağlı. Star olacağınız yoksa, zaten kim ne yaparsa yapsın olmuyor. Ben bir süre sonra 'Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim?' diye düşündüm ve Ankara'ya yerleştim."

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

20 YIL ÖNCE SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDUM
Biten bir reality show ya da yarışmadan sonra çoğu katılımcının, büyük bir buhrana kapıldığına denk geldik. Aniden gelen ünün bir anda yok olması birçok yarışmacının psikolojik problemler yaşamasına da neden oldu. Özşahin'e soruyorum, "O kadar yoğun bir ilginin bir anda kesilmesi sonrası ne hissettiniz?"

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Abidin'in yanıtı şöyle oluyor: "İlginin aniden kesileceği zaten belliydi. Hızlı gelen şöhretin ilgisi de aniden kesilir. Bu doğanın kanunu. Bu yarışmalardan sonra insanların arkasında durulmadığı için izleyicinin de bu tip yarışmalara ilgisi azaldı.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Yarışmaya katılmak bir prestij değil aksine bir durummuş gibi addedilmeye başlandı. Hayatta hiçbir şey kolay atlatılmıyor. Benim yapılacaklar listem vardı. O listenin içinde ünlü olmak vardı. Bu işin içine girmek, biraz sahne tozunu profesyonel anlamda yutmak, o sektörden insanlarla çevre yapmak...

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu benim yapılacaklar listemdeydi ve yaptım. Kolay mı oldu? Hiç beklemediğim kadar ünlü olduğum bir dönem var. Bundan 20 yıl önce sokakta yürüyemiyordum. Ama bu süreç de kolay atlatılmıyor.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Hayatta kazandığınız her tecrübe aslında çektiğiniz acılardan edindiğinizdir. Bu sıkıntılar ya da önümü göremediğim anlar hayata daha gerçekçi bakmamı sağladı.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Hiçbir zaman 'Birinci oldum, bundan sonra hayatım muhteşem gidecek' diye düşünmedim. Her zaman B, C, D planlarım vardı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren hatta intiharı bile düşünen insanlar oldu. Bu noktada eş, dost ve aile çok önemli.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Benim öyle bir şansım vardı. O yüzden size yarışma sonrasına diar kötü bir tablo çizemiyorum. Ama şunun altını çizmek isterim... Bu pozitif düşünme şekline erişmem çok da toz pembe bir süreçle olmadı, zordu."

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

POPSTAR'I AŞMAK İÇİN UZUN ZAMAN HARCADIM
Popstar Abidin, şimdilerde kurumsal iletişim ve marka danışmanlık hizmeti veren bir şirketin sahibi. Özşahin, yaptığı işi şöyle anlatıyor:

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"2017 yılında kendi şirketimi kurdum. Yarışmadan bir süre sonra reklam müzikleri yaparak ajanslarla çalıştım. Ardından kendi işimi geliştirdim ve marka stratejileri yapmaya başladım. Ankara'da kurumsal firmalara marka danışmanlığı hizmeti veriyorum. Çeşitli sektörlerden firmalar bunlar..."

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Özşahin'e soruyorum, "Müşterileriniz kurumsal kimliğinizle toplantı yaptığınız sırada Popstar'la ilgili sorular soruyorlar mı?" O da gülerek cevaplıyor:

Popstar Abidin bambaşka bir hayat seçti, yeteneği değişmedi | Video

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"Onu aşmak için uzun bir zaman harcadık. Normalde yüz yüze gelene kadar sadece isim benzerliği sanıyorlar. Karşılaştığımızda da işle ilgili ciddi bir şey konuşurken bir anda yüz ifadeleri değişiyor ve 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden? Siz Popstar yarışmasına katılmadınız mı?

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Size oy vermiştik ama ne oldu?' diye soruyorlar. Tabii, kolay bir şey değil. İnsanlar tarafından tanınıp müziğin dışında onların karşılarına çıkınca enteresan oluyor. Ama nazikçe ve özenli şekilde meslek olarak makas değiştirdim. Virajı aniden dönüp savrulmadım. O da hayatımdaki insanların desteğiyle oldu. Yoksa daha farklı bir tablo olabilirdi. Bazen orada kazandığım şöhreti ve ünü işimde kullanıyorum. Bana biraz daha kolay kapı açıyor."

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

ŞİMDİKİ YARIŞMALAR MÜZİKTEN SOĞUTMUYOR
Popstar'ın hep es geçilen bir diğer detayı ise verilen ödülleriydi. Özşahin, ödülün bir albüm yapımı ve Amerika'daki dünyanın en prestijli müzik okulu Berklee'de yaz okulu olduğunu söylüyor ve ekliyor:

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"Bizden sonra yarışmaya girenler şanslı çünkü evler ve arabalar verildi. Berklee'deki eğitime gitmedim çünkü İngilizceye takıldık. TOEFL gerektiğini hiçbirimize söylemediler. Ünlü olmuşsunuz, şehir şehir konserleri geziyorsunuz... Zaten oraya gitmek için vakit de yoktu."

Müzik ile para kazanmasa da hâlâ besteler yapan Abidin Özşahin, şarkıların hayatının her anında olduğunu ve asla çıkmayacağını söylüyor.

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

POPSTAR ABİDİN ÖZŞAHİN'İN SON HALİ !

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Diğer ünlü isimlerinde yıllar içindeki inanılmaz değişimlerini sizler için derledik...

NUR KULAKOĞLU

Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

NUR KULAKOĞLU