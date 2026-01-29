Popstar’la ünlenmişti… Abidin Özşahin’in bugün yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

2000'li yıllara damga vuran Popstar yarışması, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Abidin Özşahin, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Özşahin, yıllar sonra farklı bir meslekle yeniden gündeme geldi. Bir zamanların popüler isminin bugünkü hayatı duyanları hayrete düşürdü. Müzik dünyasından uzaklaşan ünlü ismin yeni mesleği şaşkınlık yarattı.