Trend Galeri Trend Magazin Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

ABD macerasını noktalayıp İngiltere'ye dönmeye hazırlanan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çocuklar Archie ve Lilibet'in eğitim süreci öncesinde bölgedeki okul yönetiminden velilere ulaştırılan özel mesaj ortalığı hareketlendirdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:26
Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamlarını sonlandırarak İngiltere'ye dönmeye hazırlanan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin çocukları Archie ile Lilibet'in eğitim hayatıyla ilgili yeni ayrıntılar netleşti.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Çiftin İngiltere'ye yerleşme kararı almasının ardından, bölgedeki okullarda özel önlemler gündeme geldi.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

VELİLERE FOTOĞRAF VE SOSYAL MEDYA UYARISI

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield'ın aktardığı bilgilere göre, Harry ve Meghan'ın ev arayışında olduğu Cotswolds bölgesindeki bir okul yönetimi, öğrenci velilerine özel bir bilgilendirme notu iletti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Duyuruda, okulun zaman zaman basının ve kamuoyunun ilgisiyle karşılaşabileceği vurgulanarak tüm çocukların mahremiyetine özen gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Yönetim, velilerden okul bünyesindeki diğer öğrencilerin görüntülerini izinsiz çekmemelerini istedi. Aynı zamanda çekilen fotoğraf veya videoların ve öğrencilere ait kişisel verilerin sosyal medya platformlarında paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Alınan tedbirlerin, kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerin bölgeye gelişiyle oluşabilecek medya ilgisini yönetmek amacıyla planlandığı belirtildi.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

FARKLI OKULLARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Schofield, Sussex çiftinin çocukları için bölgedeki birden fazla eğitim kurumuyla temas kurduğunu bildirdi. Ancak söz konusu uyarı metnini velilerine gönderen okulun, Archie ve Lilibet'in kesin olarak kayıt yaptıracağı kurum olmadığı ortaya çıktı.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak California'nın Montecito bölgesine yerleşen çiftin İngiltere'ye dönüş süreciyle birlikte çocukların eğitiminde de yeni bir dönem başlayacak.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

KRAL CHARLES İLE BAĞLARI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Prens Harry'nin, çocuklarının büyükbabaları Kral Charles ile daha yakın bir ilişki içinde büyümesini arzuladığı öne sürülüyor.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Archie ve Lilibet'in kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle daha sık zaman geçirmesini isteyen Harry'nin, yerleşim yeri olarak Cotswolds bölgesini tercih etmesi de bu adımı destekliyor.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Söz konusu bölge, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ikamet ettiği Highgrove House konutuna oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

Prens Harry ve Meghan  Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!

Prens William ve Kate Middleton'ın yaşadığı Windsor ile Cotswolds arasında ise yaklaşık iki saatlik bir mesafe bulunuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör