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Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!
Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocukları için dikkat çeken önlem! Velilere peş peşe uyarılar gönderildi!
ABD macerasını noktalayıp İngiltere'ye dönmeye hazırlanan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çocuklar Archie ve Lilibet'in eğitim süreci öncesinde bölgedeki okul yönetiminden velilere ulaştırılan özel mesaj ortalığı hareketlendirdi.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:26