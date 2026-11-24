İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'ndeki Anmer Hall kır evi, pazartesi akşamı hırsızların hedefi oldu. İngiliz polisi, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kır evine hırsız girdi, 2 kişi gözaltına alındı. Norfolk Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Prens William ve Prenses Kate Middleton'a İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2011'de düğün hediyesi olarak hediye edilen kır evine ihbar üzerine polis sevk edildiği, olay sırasında mülkün boş olduğu ifade edildi.Hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Prensi William ve eşi Kate kır evini tatillerde kısa süreli olarak kullanıyor. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü. Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor. Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor. İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI... Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, merak konusu oluyor. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ! SAFİYE SOYMAN Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi. İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR! Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı. Ünlü ismin paylaşımına, 'Harika bir ev', 'Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur', 'Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş' şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi. SEDA SAYAN Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi. 4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU! Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi. Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı. Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor. Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı. Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda. Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor. Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor. Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor. Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı. Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı. Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor. Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş. HÜLYA DUYAR Usta oyuncu Hülya Duyar, yıllara meydan okuyan kariyeri ve başarılı performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sanat hayatındaki istikrarlı yükselişinin yanı sıra özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hülya Duyar, bu kez eviyle gündeme geldi. İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! İŞTE HÜLYA DUYAR'IN EVİ! YASEMİN ERGENE Bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştirmiş ve oyunculuk kariyerini zirvedeyken bırakma kararı almıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ve cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz Eylül ayında herkesi şaşırtan bir kararla 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Yasemin Ergene, radikal bir değişiklikle hayatında 'beyaz' bir sayfa açtı. SARIYER'DEN BEYKOZ'A LÜKS TRANSFER Yıllardır Sarıyer'de, Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşamını sürdüren Yasemin Ergene, boşanma protokolünün ardından bu eve veda etti. Çocuklarıyla birlikte yeni bir düzen kurmak isteyen ünlü isim, rotasını İstanbul'un en gözde ve sakin semtlerinden Beykoz'a çevirdi. İddialara göre, güvenliği ve konforuyla dikkat çeken lüks bir siteye taşınan Ergene'nin yeni villası için ödediği aylık kira bedeli ise duyanları şaşkına çevirdi. 'YENİ EV, YENİ MANZARA: İŞTE LÜKS KONUTUNUN BAHÇESİ...' Sosyal medyayı aktif kullanan ve stil ikonuna dönüşen Yasemin Ergene, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışını fırsat bilerek yeni evinden ilk karesini paylaştı. Evinin bahçesinden paylaştığı kar manzaralı pozla takipçilerinin karşısına çıkan Ergene, hem doğal güzelliğiyle hem de arka plandaki lüks detaylarla dikkat çekti. BEGÜM ÖNER VE CEYHUN FERSOY Ünlü oyuncu Begüm Öner, kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen aşklarını zamanla evliliğe taşıyarak mutlu bir birlikteliğe imza atmıştı. İlk çocuklarını kucaklarına alan ünlü ikili şimdilerde ise evleriyle gündeme geldi. Bir televizyon programına evlerinin kapılarını açan çiftin bebeklerini büyütecekleri yuva göz kamaştırdı. İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER! İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER! İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİNDEN KARELER! MUAZZEZ ERSOY Türk sanat müziğinde yıllardır adından söz ettiren, güçlü sesi ve sahne duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muazzez Ersoy'un yaşam alanı da merak konusu oldu. İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! İŞTE USTA SANATÇININ HAYRAN BIRAKAN EVİ! Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, mesleki başarılarının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündemin merkezine oturuyor. Şikel'in iki oğluyla birlikte kaldığı 9 odalı lüks villası da takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Güzel sunucunun sade ve şık tonlarla dekore edilen mutfağı, takipçilerinden tam not aldı. ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... DEFNE YALNIZ 1974 yapımı Kaynanalar dizisi, dönemin televizyon tarihine damga vurmuş ve hafızalarda taze bir yer edinmişti. Defne Yalnız, uzun yıllar boyunca ekranlarda iz bırakan kariyerinin ardından eviyle de ilgi odağı oldu. Oyuncunun evinin duvarları, hayatı boyunca biriktirdiği anılarla dolup taşarken, birçok fotoğraf ve albüm de bu duvarları süslüyor. Yalnız ayrıca, kaybettiği merhum eşi ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mete Sezer'in fotoğraflarını da duvarlarda yer vermiş. Defne Yalnız, geçmiş yıllara ait kıyafetleriyle sunucuya ve izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evlerini yeniden dekore ettirdi. Sosyal medyada evlerinin yeni halini paylaşan çift kısa sürede gündem oldu. 500 BİN LİRA HARCADILAR Çiftin evleri için 500 bin lirayı gözden çıkarttı. EVİNİN YENİ KÖŞELERİNDEN PAYLAŞIM Ünlü çiftten Neslihan Atagül, evinin iki köşesinden paylaşım yaptı. TAMER LEVENT Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Tamer Levent'in sanat kokan evi sosyal medyada dikkat çekti. Evin bembeyaz duvarlarını süsleyen birbirinden değerli tablolar, dikkat çeken aksesuarlar ve klasik mobilyalar izleyicileri büyüledi. Evin en dikkat çekici parçalarından biri ise zarif vitrin ve antika masa… Nesiller boyu korunan bu eşyalar, aile için hem hatıra hem de manevi bir değer taşıyor. Sanatçının kütüphanesi ise bambaşka bir dünya sunuyor. Kitapların arasında kaybolduğunuzda, buranın yalnızca bir çalışma alanı değil; aynı zamanda bir sanat galerisi ve düşünce atölyesi olduğunu hissediyorsunuz. Özenle seçilmiş tablolar, dekoratif objeler ve düzenli raflar, sanatçının estetik bakış açısını yansıtıyor. AYÇA İNCİ Akasya Durağı dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren Ayça İnci de başarılı performansı ile dikkat çekmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan İnci son olarak katıldığı bir televizyon programında ortaya çıktı. 3+1 evinin kapılarını açan güzel oyuncu, manzarasıyla da beğeni topladı. İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! ORHAN HAKALMAZ Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, evinin kapılarını açtı. Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı. Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. HALİL ERGÜN Sevilen oyuncu Halil Ergün'ün evi, ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Ünlü oyuncunun Boğaz manzaralı 4 katlı villası görenleri hayrete düşürdü. Resme oldukça düşkün olan ünlü ismin evi de adeta bir sanat galerisini andırıyor. Salonun duvarları tablolarla dolu olan ünlü isim dekorasyonda tercih ettiği klasik ve zarif tarz ile de bütünlüğü sağlamış. Sanat kadar anılarına da düşkün olan Ergün, evinin birçok alanında da hatıralarına yer vermiş. Aile büyüklerine ait fotoğraflarla kendi köşelerini yapmış. Boğaz manzarasına sahip 4 katlı villada İstanbul'un keyfini süren ünlü oyuncu bahçesiyle de kendisi ilgileniyor. Sanata olan düşkünlüğü evinin bir katını ayırdığı tablolarla da net olarak hissediliyor. SETTAR TANRIÖĞEN Geçirdiği beyin kanaması ile hayranlarını korkutan Settar Tanrıöğen, bu kez eviyle gündeme geldi. Usta oyuncu 2+1 dairede mütevazı bir hayat yaşıyor. İstanbul'a geldikçe 2 oda 1 salon evini kullanan usta oyuncu aslında Kocaeli Kandıra'da kalıyor. Evini öğrencilik yılları için kızına alan Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldikçe bu evde kalıyor. Salona girer girmez toprak tonlardaki köşe koltuk dikkat çekiyor. Karşısında beyaz büyük bir ünite, onlarca kitap, fotoğraf ve hatıra objeleri bulunuyor. Yatak odası, çift kişilik yatak, bir çalışma masası ve duvardaki dekoratif süslerle oldukça minimal bir şekilde dekore edilmiş. YILMAZ VURAL Eski milli futbolcu Yılmaz Vural, şimdi teknik direktörlük yaparak adından sıklıkla söz ettiriyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atan eski futbolcu, son olarak eviyle dikkat çekti. Yılmaz Vural'ın Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks evi görenleri hayrete düşürdü. İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! BERDAN MARDİNİ Berdan Mardini, kralların malikanesini aratmayacak eviyle adından söz ettirdi. İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Melihat Gülses, hala eserlerini büyük bir zevkle seslendirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır sanatını icra eden Melihat Gülses, güçlü sesiyle meslektaşlarına örnek oluyor. Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti. Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu. İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! MURAT DİVANDİLER Müziği ve samimi açıklamalarıyla son günlerde gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler de, dikkat çekmeye devam ediyor. Roman müziğinin sevilen isimlerden olan Kobra Murat, son olarak bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını açtı. Başarılı şarkıcının 5 katlı saray yavrusu ve altın varaklı işemeli eviyle gündem oldu. İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... HAKKI BULUT Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor. Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün. 'BÖYLE SAMİMİ HAYATLARI ÖZLEDİK' Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı. SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ SERENAY SARIKAYA'NIN EVİ OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK ŞARKICI BAYHAN Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi. Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu. NADİDE SULTAN 'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinden şarkıcı Nadide Sultan, mütevazi evi ile çok beğenildi. NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ NADİDE SULTAN VE EVİ SEDA ÜREN Türk müziğinin sevilen sanatçılarından olan Seda Üren'in beyazlarla kaplı evi dikkat çekiyor. SEDA ÜREN VE EVİ SEDA ÜREN VE EVİ SEREN SERENGİL Paylaşımlarıyla her daim çok konuşulan Seren Serengil bu sefer de saray yavrusu eviyle adından söz ettirdi. SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ ŞARKICI EGE Ünlü sanatçı Ege'nin yalnız yaşadığı 2+1'lik mütevazı evi gündem oldu. Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi. TUNCEL KURTİZ Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Tuncel Kurtiz'in, hayatının son yıllarını geçirdiği Kaz Dağları'ndaki Zeytinbağı mülkleri satışa sunuldu. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde yer alan bu taş mimarili yapı, 3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş ve hem butik otel hem de sanat merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. 8 odalı otel, bir restoran, geniş avlular ve farklı sosyal alanlarıyla dikkat çeken yapı, aynı zamanda sanatçının felsefi ve kültürel mirasını yansıtan bir yaşam alanı olarak da tanımlanıyor. Emlak ilanlarında bu özel mülkün 'sadece bir otel' değil, bir yaşam sanatı simgesi olduğu vurgulanarak, 'Bir filozofun dokunduğu, bir sanatçının yaşattığı, bir halk ozanının nefesiyle şekillenmiş bir yaşam alanı' ifadesiyle sanatçının mirasına atıfta bulunuluyor. Tuncel Kurtiz'in sanat dünyasına kattığı derinlik ve doğaya olan tutkusu evin her köşesinde hissediliyor. Bu özel mülk, felsefi ve sanatsal bir bakış açısının hayata geçirilmiş halini sunuyor. Bölgenin Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına sahip yerlerinden biri olması, Zeytinbağı'nın sanat, gastronomi ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Doğanın ve kültürün iç içe geçtiği bu alan, sanatçılar, yazarlar ve doğaseverler için eşsiz bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Evin sunduğu sakin atmosfer, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor. Zeytinbağı evi, randevu usulüyle gezilebilen bir mülk olarak satışa sunulmuş. Potansiyel alıcıların, profesyonel bir çerçevede süreci ilerletmesi sağlanıyor. ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2024'te moda tasarımcısı Serra Söyüncü ile evlenmişti. Ömer Erk adında çocukları olan çift, evin dekorasyonunu değiştirdi. Oğlu için minyatür tasarımlar almayı tercih eden Söyüncü çifti, şeffaf sandalyeye 300 bin lira, 2'li sehpaya 250 bin, masa üstü aydınlatmaya 136 bin ve minik kitaplığa 64 bin TL verdi. Oğluyla birlikte dinleneceği uzanma koltuğuna ise 226 bin lira harcadı. Ayrıca 5 özel sandalyeye ise 500 bin TL verdi.