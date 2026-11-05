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Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!
Prenses Diana, Madonna ve Nicole Kidman gibi dünyaca ünlü isimlerin saçlarını emanet ettiği İngiliz kuaför ve girişimci John Frieda, 75 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca Hollywood yıldızlarına ve kraliyet ailesi üyelerine hizmet veren, henüz 25 yaşında kendi salonunu açarak sektörde çığır açan Frieda'nın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:47