Prenses Diana’dan Madonna’ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!

AİLESİNDEN VE SEVENLERİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ünlü kuaförün vefatının ardından salonun resmi hesabından yapılan açıklamada, onun meslektaşlarına her zaman ilham veren öncü bir ruh olduğu vurgulandı. Daha önce İskoç şarkıcı Lulu ile evlilik yapan Frieda, 2019 yılında Frances Avery Agnelli ile dünyaevine girmişti. Üvey kızı Asia Agnelli Lagrange da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, geride eşi, çocukları ve torunları büyük bir miras bırakan Frieda'nın anısının sektörde yaşayacağı ifade edildi.