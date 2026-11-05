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Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!

Prenses Diana, Madonna ve Nicole Kidman gibi dünyaca ünlü isimlerin saçlarını emanet ettiği İngiliz kuaför ve girişimci John Frieda, 75 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca Hollywood yıldızlarına ve kraliyet ailesi üyelerine hizmet veren, henüz 25 yaşında kendi salonunu açarak sektörde çığır açan Frieda'nın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:47
Prenses Diana’dan Madonna’ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!

Prenses Diana, Madonna, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Jackie Kennedy Onassis ve Mick Jagger gibi dünyaca tanınan pek çok ismin saç tasarımlarına imza atan İngiliz kuaför John Frieda 75 yaşında yaşamını yitirdi. Frieda'nın vefatı, 3 Kasım'da kendi adını taşıyan kuaför salonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla, ailesinin yanında huzur içinde hayatını kaybettiği belirtilerek açıklandı.

Prenses Diana’dan Madonna’ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!

1951 yılında İngiltere'de dünyaya gelen John Frieda, mesleğe kuaför olan babasının yanında adım attı. Genç yaşta Londra'nın tanınmış salonlarından House of Leonard'da çalışmaya başlayarak kısa sürede gösteri dünyasının önde gelen isimlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Pestijli dergilerin kapak çekimlerinde yer alan ünlü isim, özellikle 1970'li yıllardan itibaren geliştirdiği yenilikçi saç kesimleriyle moda dünyasında adından söz ettirdi.

Prenses Diana’dan Madonna’ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!

25 YAŞINDA KENDİ SALONUNU AÇTI

Kariyerindeki tırmanışı hızla sürdüren John Frieda, 1976 yılında henüz 25 yaşındayken Londra'da kendi adını taşıyan ilk kuaför salonunu hayata geçirdi. Aynı yıl oyuncu Joanna Lumley için tasarladığı ve dönemin en popüler trendlerinden biri haline gelen "Purdey" isimli kısa saç modeliyle büyük bir çıkış yakaladı.

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Prenses Diana’dan Madonna’ya yıldızların saçlarında izi vardı! John Frieda 75 yaşında hayatını kaybetti!

AİLESİNDEN VE SEVENLERİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ünlü kuaförün vefatının ardından salonun resmi hesabından yapılan açıklamada, onun meslektaşlarına her zaman ilham veren öncü bir ruh olduğu vurgulandı. Daha önce İskoç şarkıcı Lulu ile evlilik yapan Frieda, 2019 yılında Frances Avery Agnelli ile dünyaevine girmişti. Üvey kızı Asia Agnelli Lagrange da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, geride eşi, çocukları ve torunları büyük bir miras bırakan Frieda'nın anısının sektörde yaşayacağı ifade edildi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör