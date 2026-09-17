Trend Galeri Trend Magazin Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

1997 yılında Paris'te geçirdiği trajik kazayla hayatını kaybeden ve ölümü üzerindeki soru işaretleri yıllardır silinmeyen Prenses Diana, erkek kardeşi Kont Spencer'ın kaleme aldığı kitabın yayımlanma süreciyle yeniden gündeme geldi. Ölümünün 30. yıldönümüne özel hazırlanan ve merakla beklenen eserin Hollanda'daki matbaa sevkiyatı sırasında yaşanan gizemli hırsızlık olayı akıllarda durgunluk yarattı. Nakliye kamyonundan sırra kadem basan kopyalar, kitaptaki çarpıcı gerçeklerin üzerinin örtülmek istendiği iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:32
Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

1997 yılında Paris'te geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu henüz 36 yaşındayken hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, aradan geçen onlarca yıla rağmen dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Ölümünün ardındaki sır perdesi ve akıllarda kalan yanıtlanmamış soru işaretleri tazeliğini muhafaza ederken, efsanevi prensesin hayatı bu kez yayımlanmamış bir kitabın etrafında gelişen sarsıcı bir olayla gündeme geldi.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

SAYFALAR BASILMADAN SIRRA KADEM BASTI

Prenses Diana'nın ölümünün 30. yıldönümü öncesinde, öz kardeşi Kont Spencer tarafından kaleme alınan ve kamuoyu tarafından merakla beklenen anı kitabı, filmleri aratmayan bir soygunun hedefi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Diana hakkındaki gerçekleri kardeşinin bakış açısından anlatmayı hedefleyen eserin Hollandaca baskısına ait dört kopya, matbaadan depoya sevk edildiği esnada bir nakliye kamyonundan çalındı.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

KAMYONDA UYUYAN ŞOFÖR VE GECE YARISI OPERASYONU

Hırsızlığın, nakliye kamyonu şoförünün Hollanda kırsalındaki bir otoparkta zorunlu mola verip kabininde uyuduğu sırada gerçekleştiği öne sürüldü.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Olayın ardından Hollanda polisi derhal geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, hırsızlığın tam olarak hangi noktada yaşandığına dair resmi bir detay paylaşılmadı.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Kitabın yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşlar ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

GERÇEKLERİN ÜSTÜ MÜ KAPATILMAK İSTENİYOR?

Henüz raflardaki yerini almamış özel nüshaların ortadan kaybolması, kamuoyunda kitapta yer alan çarpıcı açıklamaların örtbas edilmek istendiği yönündeki iddiaları yeniden alevlendirdi.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Kont Spencer'ın "Diana hakkında gerçeği anlatmak istiyorum" diyerek duyurduğu eserin hedef alınması, geçmişte Prens Harry'nin anı kitabının yayın tarihinden önce sızdırılmasını akıllara getirdi.

Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

Yaşanan son gelişme, Prenses Diana'nın gizemli yaşamı ve ölümü üzerindeki tartışmaları bir kez daha derinleştirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör