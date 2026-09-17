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Prenses Diana’nın kitabı daha çıkmadan çalındı: 4 kopya kamyondan yok oldu! Gerçekler örtbas mı ediliyor?

1997 yılında Paris'te geçirdiği trajik kazayla hayatını kaybeden ve ölümü üzerindeki soru işaretleri yıllardır silinmeyen Prenses Diana, erkek kardeşi Kont Spencer'ın kaleme aldığı kitabın yayımlanma süreciyle yeniden gündeme geldi. Ölümünün 30. yıldönümüne özel hazırlanan ve merakla beklenen eserin Hollanda'daki matbaa sevkiyatı sırasında yaşanan gizemli hırsızlık olayı akıllarda durgunluk yarattı. Nakliye kamyonundan sırra kadem basan kopyalar, kitaptaki çarpıcı gerçeklerin üzerinin örtülmek istendiği iddialarını bir kez daha alevlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:32